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Ferro se consagró campeón de la Liga Nacional Masculina

Ferro Carril Oeste se consagró campeón tras derrotar 3-1 a Sonder Rosario en el tercer partido de la serie en Caballito. Luca Damiano de Villa Dora fue elegido la revelación del torneo.

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 09:54hs
Ferro se consagró campeón de la Liga Nacional Masculina

Ferro se consagró campeón de la Liga Nacional Masculina

Ferro Carril Oeste se consagró campeón de la Liga Nacional Masculina tras derrotar 3-1 a Sonder Rosario en el tercer partido de la serie. El Verde había dado un paso clave el fin de semana anterior en Rosario, donde se quedó con los dos primeros encuentros también por 3-1, y festejó el título en casa. Así, Ferro completó una serie perfecta, y revirtió lo que había pasado en la fase regular, donde Sonder se había impuesto en ambos cruces.

Ferro se consagró campeón de la Liga Masculina

Con un estadio colmado, Ferro derrotó a Sonder por 3 a 1, con parciales de 26-24, 25-23, 23-25 y 25-16, y se consagró campeón de la Liga Nacional Masculina luego de sellar la serie por 3 a 0. Los dos primeros sets fueron muy similares. Sonder logró una ventaja inicial, pero Ferro respondió con Galeno para emparejarlo y ganarlo por la mínima diferencia.

No obstante, en el tercero, los locales estuvieron arriba, pero los rosarinos no bajaron los brazos y con un buen trabajo de Carrizo, descontó 25-23. Sin embargo, en el cuarto Ferro recuperó regularidad, sacó ventaja de entrada y un ace de Pussetto desató el festejo por 25-16. De esta manera, Ferro se consagró a nivel nacional después de 37 años ya que el último título en este sentido había sido en 1989.

Ferro Carril Oeste: Nicolás Pussetto, Juan Vercellino (capitán), Bruno Arguinzonis, Franco Ybars, Santino Bonora, Segundo Verdun, Santiago Torres, Francisco Arrigone, Joaquín Castillo, Aquiles Santeufemia, Martín Palomeque, Yosbel Galeno, Andrés Escobar y Santiago Perznianko. DT: Gabriel Arroyo.

Sonder de Rosario: Lautaro Cimarelli, Tomás Carrizo, Augusto Forti, Mirko Marzi, Emanuel Amado Galassi, Luciano Arrueta, Juan Cruz Ramírez, Zac Osatinsky, Julián Perroud, Tomás Omarini, Nicolás Díaz, Juan Sebastián De Cerchio, Michele Verasio (capitán) y Tiziano Duri. DT: Sebastián Brajkovic.

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Luca Damiano de Villa Dora, segundo desde la izquierda, fue elegido el jugador revelaci&oacute;n de la temporada

Luca Damiano de Villa Dora, segundo desde la izquierda, fue elegido el jugador revelación de la temporada

El equipo ideal de la temporada incluyó a un jugador que formó parte de Villa Dora. Se trató de Luca Damiano que fue elegido como la revelación. El punta, oriundo de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, tiene 22 años, y se consolidó como uno de los grandes jugadores de la escuadra de barrio Sargento Cabral.

El club expresó en redes sociales que "El Club Villa Dora felicita a Luca Damiano por la distinción recibida, un reconocimiento que pone en valor su desempeño, compromiso y trayectoria a lo largo de la competencia. Para nuestra institución es un orgullo que haya sido parte del plantel durante la Liga Nacional, representando nuestros colores con responsabilidad, entrega y profesionalismo".

El equipo ideal de la Liga Nacional Masculina

Armador: Lautaro Cimarelli (SDR)

Opuesto: Yoisbel Galeno (FCO)

Centrales: Juan Vercellino (FCO) y Luciano Arrueta (SDR)

Puntas: Jeremías Sarmiento (OSJ) y Tomás Carrizo (SDR)

Líbero: Andrés Escobar (FCO)

Revelación: Luca Damiano (VDO)

MVP: Yoisbel Galeno (FCO)

Ferro campeón Liga Nacional
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