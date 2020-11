Fillol: "Se fue el futbolista más grande de todos los tiempos"

"Siento su partida en lo más profundo de mi alma porque tuve la suerte de conocerlo desde que era un pibe, fuimos compañeros en la Selección, compartimos viajes, concentraciones y muchas cosas más", continuó.

Maradona y Fillol compartieron el seleccionado argentino en el Mundial de España en 1982 y las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 1986.

"Los que más lo van a extrañar en la vida van a ser su familia y sus hijos, pero estoy seguro que la pelota de fútbol también lo va a extrañar porque la trató como nadie lo hizo", añadió.

"Hay dos cosas que pienso en este momento: ojalá no haya sufrido, que no se haya dado cuenta, y la otra es que ojalá encuentre la paz eterna, esa que muchas veces nosotros como sociedad no la supimos dar", pidió.

"Como argentinos le dimos reconocimiento eterno a Diego, pero en muchos pasajes de su vida fuimos injustos con él. Lo vamos a extrañar", concluyó Ubaldo Fillol.