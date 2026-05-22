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Machado, con la mira puesta en Colón: "No le tenemos miedo a nadie"

Marcos Machado, goleador de Mitre en la temporada, destacó el gran momento del equipo santiagueño y anticipó el duelo ante Colón, líder de la Zona A en el Brigadier López.

Ovación

Por Ovación

22 de mayo 2026 · 11:49hs
Machado, con la mira puesta en Colón: No le tenemos miedo a nadie

radiolv11

Mitre atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada de la Primera Nacional y buscará ratificar su levantada nada menos que frente a Colón, líder de la Zona A, este domingo desde las 18 en el estadio Brigadier General Estanislao López.

En la previa del compromiso, uno de los referentes ofensivos del conjunto santiagueño, Marcos Machado, dejó un mensaje cargado de confianza y aseguró que el Aurinegro viajará a Santa Fe con la intención de jugar “de igual a igual”.

“Sabemos que Colón es un rival muy duro, pero vamos a ir a jugar de igual a igual. No le tenemos miedo a nadie y ojalá que sea un gran partido para nosotros”, expresó el delantero cordobés, quien suma tres goles y es una de las piezas claves en el ataque del equipo dirigido por Cristian Mazzón.

Mitre llega en alza y sueña con pelear arriba

El conjunto santiagueño viene de conseguir un importante triunfo como local ante San Miguel, resultado que fortaleció el ánimo del plantel y alimentó la ilusión de pelear por un lugar en la zona de clasificación.

“Estoy contento por el grupo y por todo lo que viene mostrando. Venimos de lograr una gran victoria de local, donde mostramos un gran nivel y esperemos seguir por esta senda”, sostuvo Machado.

El atacante también valoró la tranquilidad con la que el equipo pudo desenvolverse en su última presentación en condición de local y destacó el respaldo de la gente.

“Hace mucho tiempo que no teníamos una tarde tan tranquila en nuestra cancha, pero estamos contentos porque la gente se lo merecía al igual que nosotros. Vamos a seguir por más porque el objetivo es meternos entre los ocho primeros para pelear por cosas importantes”, remarcó.

Últimos detalles antes del viaje a Santa Fe para visitar a Colón

El plantel profesional de Mitre cumplirá este viernes con la última práctica en Santiago del Estero antes de emprender viaje rumbo a Santa Fe.

Durante la jornada, el cuerpo técnico terminará de definir cuestiones tácticas y trabajos de pelota parada pensando en el choque frente al Sabalero, que buscará hacerse fuerte otra vez en el llamado Cementerio de los Elefantes.

Con confianza, buenos resultados recientes y el envión futbolístico de las últimas fechas, Mitre intentará dar el golpe ante uno de los principales candidatos al ascenso.

Machado Colón Mitre
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