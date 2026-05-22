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Navone dio el golpe ante Ruud y se metió en la final del ATP 250 de Ginebra

Mariano Navone irá en busca de su segundo título como profesional, en el ATP 250 de Ginebra, donde dio el golpe ante el noruego Casper Ruud.

Ovación

Por Ovación

22 de mayo 2026 · 12:48hs
Navone dio el golpe ante Ruud y se metió en la final del ATP 250 de Ginebra

El tenista argentino Mariano Navone dio la gran sorpresa del día y eliminó al noruego Casper Ruud (6°) para meterse en la gran final del ATP 250 de Ginebra, que se juega en la semana previa a Roland Garros.

Navone, que atraviesa un gran momento, se impuso por 7-5 y 6-2 luego de una hora y 41 minutos de juego.

El encuentro comenzó muy parejo, con varios quiebres para ambos jugadores en los primeros games. Así fue como llegaron al cinco iguales y en el undécimo game se dio el momento clave, ya que Navone consiguió una nueva ruptura para ponerse 6-5 y finalmente cerrar el set con su servicio.

La segunda manga inició con una seguidilla de quiebres a la que Navone pudo ponerle fin recién en el cuarto game para ponerse 3-1.

A partir de allí, se mostró muy firme en sus turnos de saque y obtuvo la ruptura definitiva en el séptimo game. De esta manera, al oriundo de 9 de Julio sacó para partido y no le tembló el pulso para consumar una de las mejores victorias de su carrera.

Ruud, que actualmente ocupa el puesto número 17 del ranking ATP, se presentaba como una verdadera amenaza para Navone, ya que supo ser número 2 del mundo en 2022 y además ganó 12 de sus 14 títulos ATP en polvo de ladrillo, donde es todo un especialista.

Navone va por más en el ATP 250 de Ginebra

Con esta victoria, Navone se metió en una nueva final ATP, donde tendrá como rival al ganador del partido entre el kazajo Aleksandr Bublik (2°) y el estadounidense Learner Tien (4°).

En caso de levantar el trofeo este sábado, Navone ganará su segundo título ATP y quedará muy cerca del top 30 del ranking.

Navone Ruud Ginebra
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