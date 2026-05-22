Cómo entender la renovación de Ignacio Lago en Colón: mucho más que una mejora contractual

El acuerdo entre Colón e Ignacio evitó un escenario económico delicado con Talleres y también un fuerte desgaste político puertas adentro. Los detalles.

La renovación de contrato de Ignacio Lago en Colón no puede analizarse únicamente desde lo deportivo ni desde una simple mejora salarial. Detrás de la firma del nuevo vínculo hubo una compleja ingeniería económica, política y futbolística que el club entendió como indispensable para evitar un problema de enormes dimensiones a futuro.

Lago llegó a Colón en el mercado de pases del verano de 2024, cedido a préstamo desde Talleres de Córdoba con una opción de compra favorable para el club santafesino. Rápidamente mostró condiciones diferentes para la categoría y se transformó en una pieza determinante dentro del equipo.

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Sin embargo, en agosto de ese año sufrió un golpe durísimo: la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante la derrota 2-1 ante Mitre en el Brigadier López, partido que además terminó marcando la salida de Iván Delfino como entrenador rojinegro.

A pesar de la gravedad de la lesión, Colón decidió igualmente ejecutar la opción de compra con Talleres y apostar por la recuperación del futbolista. Lago volvió a jugar en el inicio de 2025 y rápidamente recuperó protagonismo, transformándose otra vez en uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel.

El verdadero problema que debía resolver Colón

Pero mientras Lago se consolidaba futbolísticamente, había un tema que comenzaba a generar preocupación en la dirigencia: su situación contractual.

El vínculo del jugador no había sido actualizado ni mejorado después de la compra de su ficha. De hecho, el propio presidente José Alonso reconoció públicamente la delicada situación que heredó.

“Cuando llegué al club se estaba pagando un salario que prácticamente era avergonzante para lo que rendía Nacho. Incluso se le había prometido que iba a cobrar más”, contó en declaraciones a Aire de Santa Fe.

Lago Alonso.jpg Prensa Colón

El gran temor en Colón no pasaba únicamente por perder a su mejor jugador, sino por las consecuencias económicas que eso podía generar. Talleres conserva el 50% de la ficha de Lago y, en caso de que el futbolista quedara libre, el club cordobés tenía cláusulas para reclamar una suma millonaria.

“Si Nacho quedaba libre, como Talleres tiene el 50%, automáticamente Colón podía quedar muy perjudicado económicamente. Eso no me dejaba dormir”, admitió Alonso.

En la misma línea se expresó Pablo Caro, representante del jugador, quien explicó en LT10 que existían cláusulas económicas muy fuertes vinculadas a la operación original con Talleres.

Un acuerdo estratégico más que un negocio de venta

Por eso, la renovación terminó siendo estratégica para todas las partes. Colón debió hacer un esfuerzo importante: mejorar notablemente el salario del jugador, extenderle privilegios contractuales y además cederle parte de los beneficios económicos ante una eventual transferencia futura.

A priori, el acuerdo probablemente no convierta a Lago en una futura venta multimillonaria para el club. Primero, porque Colón ya comparte porcentaje de la ficha con Talleres. Y segundo, porque históricamente los futbolistas de la Primera Nacional no suelen alcanzar cotizaciones demasiado elevadas en el mercado.

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Pero el objetivo principal de la dirigencia parecía otro: evitar un conflicto económico potencialmente letal con Talleres y, al mismo tiempo, impedir el enorme costo político que hubiese significado dejar ir libre al jugador más importante del equipo.

Además, Colón logró algo que internamente consideraban clave: mantener cómodo, contenido y comprometido a un futbolista del cual depende gran parte de la ilusión deportiva de la temporada.

Porque más allá de los números y las cláusulas, en el Brigadier López saben que buena parte de las aspiraciones de pelear por el ascenso pasan por el talento y el desequilibrio de Ignacio Lago.