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Mitre pierde una pieza clave para visitar a Colón: Claudio Salto sufrió un desgarro

El delantero aurinegro padece una lesión muscular en el pectoral derecho y seguirá fuera de las canchas al menos por diez días más. Se perderá el duelo del domingo ante Colón.

22 de mayo 2026 · 12:16hs
Mitre pierde una pieza clave para visitar a Colón: Claudio Salto sufrió un desgarro

Mitre recibió una noticia poco alentadora en plena preparación para el compromiso frente a Colón, por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional.

El delantero Claudio Salto sufrió un desgarro en el pectoral derecho y quedó descartado para el encuentro que se disputará este domingo desde las 18 en el estadio Brigadier General Estanislao López.

El atacante ya había estado ausente en el último partido ante San Miguel y, tras los estudios realizados en las últimas horas, se confirmó la lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas al menos por diez días más.

Una baja sensible para Mitre para visitar a Colón

La ausencia de Salto representa un golpe importante para el equipo dirigido por Cristian Mazzón, ya que el delantero venía siendo una de las piezas habituales dentro del esquema ofensivo y uno de los futbolistas más desequilibrantes en ataque.

Desde el cuerpo técnico siguen atentamente la evolución física del jugador y mantienen expectativas de poder recuperarlo para el próximo compromiso frente a Deportivo Morón, aunque por el momento no quieren acelerar los tiempos y evaluarán su respuesta día a día.

Mitre no detiene su preparación

Mientras tanto, el plantel aurinegro continúa trabajando con intensidad pensando en la complicada visita a Santa Fe.

En la práctica de este jueves, los futbolistas realizaron tareas de fútbol reducido, ejercicios físicos de alta intensidad y trabajos de gimnasio, en una jornada exigente antes del viaje hacia territorio santafesino.

Pese a la baja de Salto, Mitre intentará sostener su buen presente futbolístico y buscará sumar ante el líder de la Zona A, en un partido clave para seguir prendido en la pelea por los puestos de clasificación.

Mitre Colón saltó
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