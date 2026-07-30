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Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en el ATP 250 de Los Cabos

El argentino estaba set abajo, cuando su oponente Tristan Boyer decidió abandonar por problemas físicos

30 de julio 2026 · 11:38hs
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Francisco Cerúndolo se metió en cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos.

Francisco Cerúndolo se metió en cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (3°) contó con una cuota de suerte por el retiro del estadounidense Tristan Boyer y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos.

Cerúndolo zafó y avanzó a cuartos de final

Cerúndolo, que es el tercer preclasificado del torneo, había perdido 7-6(4) el primer set y dominaba 4-3 en el segundo, cuando Boyer decidió abandonar por problemas físicos.

Luego del encuentro, el jugador argentino reconoció: "Tuve suerte. Estaba jugando un partido muy malo, un nivel de tenis muy pobre. Competí y luché con lo que tenía, pero él estaba haciendo un gran partido y se tuvo que retirar, una pena".

De esta manera, Cerúndolo se metió en los cuartos de final del torneo que se juega en tierras mexicanas y en la próxima instancia tendrá como oponente al francés Arthur Géa, 127 del ranking ATP, a partir de las 22 (hora de Argentina).

Luego de este triunfo con suerte, al argentino se le abrió mucho el cuadro, ya que varios de los otros principales preclasificados, como por ejemplo el checo Jiri Lehecka (1°), el italiano Luciano Darderi (2°) y el ruso Karen Khachanov (4°) ya quedaron eliminados.

Este torneo, donde Cerúndolo tendrá una buena oportunidad para conseguir su sexto título a nivel ATP y el primero sobre canchas rápidas, se da en la antesala de los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati.

Cerúndolo ATP 250 Los Cabos
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