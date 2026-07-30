Ladrones entraron y robaron en la Escuela Bustamante de Santo Tomé: suspendieron las clases del turno mañana

Delincuentes ingresaron durante la madrugada, provocaron destrozos y sustrajeron alimentos del comedor escolar. Agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes criminalísticos, mientras se buscan testigos e imágenes de cámaras de videovigilancia

Este jueves por la mañana, la comunidad educativa de la Escuela Bustamante , de la ciudad de Santo Tomé , comenzó la jornada con una situación inesperada. Durante la madrugada, delincuentes ingresaron al establecimiento, revolvieron distintos sectores, provocaron importantes destrozos y sustrajeron alimentos del comedor escolar , lo que obligó a modificar por completo la actividad del turno mañana .

El hecho fue advertido cerca de las 6.45 , cuando el personal de portería llegó para abrir la institución y descubrió que personas desconocidas habían ingresado al edificio.

Destrozos y robo de alimentos

Las autoridades del establecimiento señalaron que los delincuentes ingresaron primero a la portería, abrieron la heladera y dejaron pertenencias desparramadas. Luego accedieron al comedor, donde provocaron un gran desorden. Si bien no lograron llevarse elementos de valor, sí sustrajeron alimentos destinados al comedor escolar.

Además, rompieron vidrios, puertas y ocasionaron distintos daños en las instalaciones. Incluso intentaron llevarse todas las llaves de la escuela, aunque finalmente las dejaron abandonadas a un costado.

"Aparentemente solamente se llevaron alimentos. Pero rompieron vidrios, puertas y ocasionaron daños. Incluso quisieron llevarse todas las llaves de la escuela y finalmente las dejaron tiradas a un costado. Más allá de lo que se llevaron, lo que duele es el daño que le hacen a una institución educativa", señaló la directora del establecimiento, María Gabriela Pérez.

Suspendieron las clases del turno mañana

La presencia policial y los peritajes criminalísticos impidieron el desarrollo habitual de la jornada escolar.

Los alumnos comenzaron a llegar a partir de las 7.15, como todos los días, e incluso muchos ya habían arribado en transporte escolar cuando se detectó el robo. Ante esa situación, la escuela recibió a los estudiantes, pero informó a las familias que no habría clases normales durante toda la mañana, debido al procedimiento policial y a la necesidad de preservar la escena para la investigación.

En la mayoría de los casos, los padres optaron por retirar a sus hijos del establecimiento, aunque la decisión quedó a criterio de cada familia.

"No había forma de avisarles antes porque muchos chicos ya venían en transporte. Se les explicó la situación a medida que iban llegando y quedó a criterio de cada papá si los dejaba o los retiraba", explicó la directora.

Las autoridades confirmaron que las actividades del turno tarde se desarrollarán con normalidad.

La investigación del robo

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos efectivos dieron intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la identificación de posibles testigos, el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos, que quedaron a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Entre las imágenes que ya comenzaron a ser analizadas se encuentran las registradas por las cámaras del sistema de monitoreo de la Municipalidad de Santo Tomé, ubicadas en el sector de Cinco Esquinas. De manera provisoria, el hecho fue calificado por la Justicia como robo.

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