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El santafesino Ian Reutemann regresa al TC Pista tras un impasse de 3 años

En el autódromo Villicum de San Juan, el TC Pista disputará la novena fecha de su campeonato, y marcará el retorno a las pistas del piloto Ian Reutemann de la localidad de Humboldt

Ovación

Por Ovación

30 de julio 2026 · 09:24hs
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Ian Reutemann que también oficia como ingeniero de pista en su propio equipo

Ian Reutemann que también oficia como ingeniero de pista en su propio equipo, el IR Racing, vuelve al TC Pista.

Todo listo para una nueva fecha del TC Pista, la anteúltima de la etapa regular. Este fin de semana, en el autódromo Villicum de San Juan, el TC Pista disputará la novena fecha de su campeonato, que será la anteúltima de la etapa regular. En la última fecha, el pasado 6 y 7 de julio, el TC Pista disputó la octava jornada en el Autódromo Rosamonte de Posadas. La victoria quedó en manos de Juan Sebastián Gallo, con un Ford Mustang.

Ian Reutemann retorna al TC Pista

Se sumó un nuevo piloto al 2026 del TC Pista, y es que Ian Reutemann vuelve a la categoría de la mano de un Dodge Challenger, en su primera experiencia con autos de Nueva Generación. Ian, tras tres años fuera de la telonera, recibió la oportunidad de volver tras la desvinculación de Benjamín Ochoa del equipo y del auto, que quedó ahora a manos del sobrino nieto de Carlos “Lole” Reutemann.

“Me siento muy feliz de volver a la pista, con muchas ganas de ya subirme al auto y tener los primeros entrenamientos. Va a ser un desafío nuevo para mí, con estos autos de nueva generación, que nunca estuve, pero creo que tenemos un buen conjunto para funcionar bien”, expresó ilusionado Reutemann, que agregó: “Es un nuevo inicio en la categoría”.

La semana pasada Ochoa y el SAP separaron sus caminos, por lo que al equipo santafesino le quedó el Dodge parado, y apareció Reutemann: “Se dio todo muy rápido, a último momento. Arrancaron las charlas el viernes antes de la carrera y entre lunes y martes se confirmó. Estoy contento y muy ansioso de estar el fin de semana en la carrera”.

El Dodge Challenger que usar&aacute; Reutemann, que hasta la fecha pasada fue propiedad de Benja Ochoa.

El Dodge Challenger que usará Reutemann, que hasta la fecha pasada fue propiedad de Benja Ochoa.

El de Humboldt había arrancado el 2026 en las TC Pick Up, pero luego de tres fechas, se bajó. Tres meses después, Reutemann regresa a la estructura ACTC. Y por último, el piloto comenzará su cuarta temporada en la categoría y aseguró que irá de menos a más: “La preparación antes de la carrera va a ser reforzar lo físico y una vez en la carrera ya analizar con el equipo como encarar la fecha”.

Desde el 2018 que San Juan se convirtió en un escenario habitual del TC Pista, y es que se corre allí de manera ininterrumpida desde aquel estreno el 18 de noviembre de 2018, e incluso, en tres años consecutivos, uno más de una fecha. Ford es la marca más ganadora con 6 victorias y, Kevín Candela y Tobías Martínez son los únicos en ganar dos veces.

Bautista Damiani, que tiene dos triunfos en la temporada, lidera el certamen con 297.5 puntos. Santiago Biagi, con 268, es el escolta y Benjamín Antón, con 261.5 unidades, se encuentra tercero.

TC Pista Ian Reutemann Santafesino
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