Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

El lateral Lautaro Vargas recibió una oferta muy importante en lo que respecta a su contrato, aunque Unión no tendría intenciones de venderlo

En las últimas horas la información indica que el l ateral derecho de Unión Lautaro Vargas recibió una propuesta concreta para continuar su carrera en el fútbol árabe.

Por lo cual, el jugador tendría intenciones de emigrar, dado que la oferta económica es irresistible para el jugador , pero no lo sería tanto para el club rojiblanco.

El contrato que le ofrecen a Vargas es superador en relación a lo que cobra en Unión, pero la dirigencia no está convencida del monto que ofrece el club árabe para adquirir el pase del defensor.

Un detalle importante, tiene que ver con que Vargas no tiene cláusula de salida y su contrato con el Tate es hasta diciembre del 2028.

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Por lo cual, el club que lo pretende, debe negociar con los dirigentes de Unión, que para dejarlo ir tendría que llegar una muy buena oferta.

No obstante, habrá que decir que en este mercado de pases, Unión sumó un lateral derecho como lo es el uruguayo Juan de Dios Pintado.

Quizás sabiendo que podía llegar una oferta por Vargas. Así las cosas, habrá que esperar los próximos días para ver si otro titular se va de Unión o si Leonardo Madelón convence al jugador de que se quede hasta fin de año.