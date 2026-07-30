Uno Santa Fe | Ovación | árbitro

El árbitro de la final del Mundial habló de su cruce con Messi tras su retiro

El esloveno defendió su actuación en la final del Mundial y calificó como correcto el comportamiento del capitán argentino. También respaldó la expulsión de Enzo Fernández

Ovación

Por Ovación

30 de julio 2026 · 11:26hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Slavko Vini habló de su cruce con Lionel Messi y de la expulsión a Enzo Fernández.

Slavko Vini habló de su cruce con Lionel Messi y de la expulsión a Enzo Fernández.

Slavko Vini realizó su primera aparición pública después de retirarse del arbitraje profesional y repasó su actuación en la final del Mundial 2026 que España le ganó a la Argentina, donde defendió las decisiones tomadas por su equipo y reveló cómo fue el comportamiento de Lionel Messi durante una conversación mantenida en pleno partido.

El cruce de Slavko Vini con Lionel Messi

El esloveno reconoció que la designación para conducir el encuentro decisivo lo tomó inicialmente por sorpresa, aunque rápidamente se transformó en orgullo por representar al arbitraje de su país en el escenario más importante del fútbol.

“Al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo”, expresó el exjuez de 46 años.

Vini destacó especialmente el trabajo de sus asistentes Toma Klannik y Andra Kovai, a quienes definió como una segunda familia después de años compartiendo partidos, concentraciones, seminarios y preparaciones.

Al analizar el encuentro entre argentinos y españoles, explicó que el principal desafío fue administrar las emociones y reacciones propias de una final mundialista. Según su evaluación, la estrategia arbitral elegida fue correcta, pese a los cuestionamientos surgidos desde la Argentina.

Su actuación quedó marcada por la expulsión de Enzo Fernández, quien recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Pau Cubarsí. Vini sostuvo que no tuvo demasiadas dificultades al revisar posteriormente su desempeño y respaldó la determinación que dejó al conjunto de Lionel Scaloni con diez futbolistas.

El árbitro también se refirió al diálogo que mantuvo con Messi después de aquella acción, aunque decidió conservar en privado el contenido de la conversación.

“Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta”, afirmó sobre la actitud del capitán de la Selección argentina.

Vini defendió además la utilización del VAR y consideró que la velocidad del fútbol actual vuelve indispensable la asistencia tecnológica para corregir decisiones que pueden escaparle al árbitro dentro del campo de juego.

La final del Mundial fue el último partido de su carrera. Una semana después, la Federación Eslovena confirmó su retiro luego de una trayectoria de más de 500 encuentros, que también incluyó la definición de la Champions League de 2024.

árbitro Messi Mundial
Noticias relacionadas
union ya conoce al arbitro para el debut ante platense

Unión ya conoce al árbitro para el debut ante Platense

Francisco Cerúndolo se metió en cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos.

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en el ATP 250 de Los Cabos

Ian Reutemann que también oficia como ingeniero de pista en su propio equipo, el IR Racing, vuelve al TC Pista.

El santafesino Ian Reutemann regresa al TC Pista tras un impasse de 3 años

El ciclismo que combina velocidad, precisión y estrategia será una de las más convocantes en los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos 2026: Así será la competencia de Ciclismo Pista con seis pruebas en disputa

Lo último

Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Último Momento
Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en el ATP 250 de Los Cabos

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en el ATP 250 de Los Cabos

Ladrones entraron y robaron en la Escuela Bustamante de Santo Tomé: suspendieron las clases del turno mañana

Ladrones entraron y robaron en la Escuela Bustamante de Santo Tomé: suspendieron las clases del turno mañana

Ovación
Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Juegos Suramericanos 2026: Así será la competencia de Ciclismo Pista con seis pruebas en disputa

Juegos Suramericanos 2026: Así será la competencia de Ciclismo Pista con seis pruebas en disputa

El santafesino Ian Reutemann regresa al TC Pista tras un impasse de 3 años

El santafesino Ian Reutemann regresa al TC Pista tras un impasse de 3 años

El árbitro de la final del Mundial habló de su cruce con Messi tras su retiro

El árbitro de la final del Mundial habló de su cruce con Messi tras su retiro

Policiales
Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal