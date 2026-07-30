El árbitro de la final del Mundial habló de su cruce con Messi tras su retiro

El esloveno defendió su actuación en la final del Mundial y calificó como correcto el comportamiento del capitán argentino. También respaldó la expulsión de Enzo Fernández

Slavko Vini habló de su cruce con Lionel Messi y de la expulsión a Enzo Fernández.

Slavko Vini realizó su primera aparición pública después de retirarse del arbitraje profesional y repasó su actuación en la final del Mundial 2026 que España le ganó a la Argentina, donde defendió las decisiones tomadas por su equipo y reveló cómo fue el comportamiento de Lionel Messi durante una conversación mantenida en pleno partido.

El esloveno reconoció que la designación para conducir el encuentro decisivo lo tomó inicialmente por sorpresa, aunque rápidamente se transformó en orgullo por representar al arbitraje de su país en el escenario más importante del fútbol.

“Al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo”, expresó el exjuez de 46 años.

Vini destacó especialmente el trabajo de sus asistentes Toma Klannik y Andra Kovai, a quienes definió como una segunda familia después de años compartiendo partidos, concentraciones, seminarios y preparaciones.

Al analizar el encuentro entre argentinos y españoles, explicó que el principal desafío fue administrar las emociones y reacciones propias de una final mundialista. Según su evaluación, la estrategia arbitral elegida fue correcta, pese a los cuestionamientos surgidos desde la Argentina.

Su actuación quedó marcada por la expulsión de Enzo Fernández, quien recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Pau Cubarsí. Vini sostuvo que no tuvo demasiadas dificultades al revisar posteriormente su desempeño y respaldó la determinación que dejó al conjunto de Lionel Scaloni con diez futbolistas.

El árbitro también se refirió al diálogo que mantuvo con Messi después de aquella acción, aunque decidió conservar en privado el contenido de la conversación.

“Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta”, afirmó sobre la actitud del capitán de la Selección argentina.

Vini defendió además la utilización del VAR y consideró que la velocidad del fútbol actual vuelve indispensable la asistencia tecnológica para corregir decisiones que pueden escaparle al árbitro dentro del campo de juego.

La final del Mundial fue el último partido de su carrera. Una semana después, la Federación Eslovena confirmó su retiro luego de una trayectoria de más de 500 encuentros, que también incluyó la definición de la Champions League de 2024.