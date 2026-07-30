Juegos Suramericanos 2026: Así será la competencia de Ciclismo Pista con seis pruebas en disputa

En Rafaela, atletas de distintos países de la región competirán en pruebas individuales y por equipos que pondrán en escena el esfuerzo, la disciplina y la búsqueda de la excelencia deportiva

El ciclismo que combina velocidad, precisión y estrategia será una de las más convocantes en los Juegos Suramericanos.

Los mejores ciclistas de Sudamérica llegarán a la provincia de Santa Fe para competir en una disciplina donde la precisión, la velocidad y la estrategia resultan determinantes. En las pruebas por equipos, la coordinación entre los corredores será clave, ya que cada segundo puede marcar la diferencia entre el podio y el resto del pelotón.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.

El ciclismo en pista se disputará en Rafaela, que será sede de esta competencia gracias a la construcción de un moderno velódromo cubierto de nivel internacional. La pista, homologada por la Unión Ciclista Internacional (UCI), fue diseñada para cumplir con los más altos estándares técnicos y albergar competencias de primer nivel.

La obra representa una de las inversiones más importantes en infraestructura deportiva realizadas para los Juegos Suramericanos 2026 y constituye uno de los principales legados materiales que dejará el evento en la provincia. Una vez finalizada la competencia, el velódromo continuará al servicio del desarrollo del ciclismo, la formación de nuevos talentos y la organización de torneos nacionales e internacionales, consolidando a Rafaela y a Santa Fe como un nuevo polo para esta disciplina en la región.

Una competencia donde cada vuelta cuenta

El Ciclismo Pista es una modalidad que se desarrolla en velódromos y combina velocidad, resistencia, técnica y táctica. Los atletas compiten en pruebas individuales y colectivas, donde la preparación previa, la coordinación y la estrategia pueden definir el resultado final. En Santa Fe 2026 participarán atletas de los países afiliados a ODESUR, la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), la Unión Suramericana de Ciclismo (USC) y la Unión Ciclista Internacional (UCI). Cada competidor deberá contar con licencia internacional UCI válida para 2026, emitida por la federación nacional correspondiente.

Las pruebas que formarán parte

El programa de Ciclismo Pista incluirá competencias para las ramas masculina y femenina, con seis pruebas en cada categoría: velocidad individual, keirin, velocidad por equipos, persecución por equipos, ómnium y madison. La velocidad individual pondrá frente a frente a los ciclistas más rápidos del continente, quienes deberán superar una clasificación de 200 metros contrarreloj para acceder a las instancias decisivas. El keirin combinará potencia y estrategia en una prueba donde los atletas competirán en grupos reducidos y definirán el resultado en un intenso sprint final.

El ómnium reunirá cuatro pruebas que se desarrollarán en dos jornadas: scratch, tempo race, eliminación y carrera a los puntos. Esta modalidad exige regularidad, inteligencia táctica y capacidad para adaptarse a diferentes desafíos durante la competencia. Por su parte, la madison será una muestra del trabajo en equipo. Disputada por parejas, los corredores deberán coordinar relevos y sumar puntos en sprints intermedios, demostrando que en el ciclismo de alto rendimiento cada integrante cumple un rol fundamental.

Equipos, coordinación y esfuerzo colectivo

Las pruebas por equipos serán una de las grandes expresiones del espíritu deportivo de los Juegos Suramericanos. La velocidad por equipos enfrentará a conjuntos de tres atletas que deberán coordinar sus movimientos para completar las vueltas al circuito en el menor tiempo posible. En la persecución por equipos, formaciones de cuatro ciclistas competirán sobre una distancia de cuatro kilómetros. La clasificación inicial determinará a los mejores equipos, que luego avanzará a las finales por las medallas. Estas competencias reflejan uno de los valores centrales de Santa Fe 2026: el deporte como una construcción colectiva. Detrás de cada atleta hay entrenadores, equipos técnicos, federaciones y personas que acompañan un camino marcado por el compromiso, la constancia y la superación.

Rafaela recibe al ciclismo sudamericano

Con la llegada del Ciclismo Pista, Rafaela será parte del gran escenario deportivo que reunirá a Sudamérica en la provincia. La ciudad se convertirá en punto de encuentro para atletas, delegaciones y seguidores de una disciplina que combina tradición, innovación y alto rendimiento.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representan una oportunidad para que la provincia muestre su capacidad organizativa y fortalezca su vínculo con el deporte. La experiencia adquirida, los conocimientos generados y la infraestructura destinada al evento forman parte de un legado que continuará impulsando el desarrollo deportivo después de la competencia. Santa Fe abre sus puertas al continente y se prepara para vivir una verdadera fiesta del deporte, donde cada carrera, cada equipo y cada historia serán parte de un acontecimiento que quedará en la memoria de la provincia.