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El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

El proyecto permanecerá vigente hasta el 30 de abril de 2027 y otorga herramientas para acelerar obras, brindar asistencia a los afectados y responder con mayor rapidez ante inundaciones y anegamientos

30 de julio 2026 · 11:56hs
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El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

FM Dale Venado Tuerto.

El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

Ante el pronóstico que anticipa un escenario de mayores precipitaciones por el fenómeno climático El Niño, el Poder Ejecutivo de Santa Fe remitió a la Legislatura el Mensaje Nº 20, mediante el cual solicita la declaración de la emergencia hídrica en toda la provincia hasta el 30 de abril de 2027, con posibilidad de extenderla por otros seis meses.

La iniciativa busca agilizar y facilitar la ejecución de obras públicas y otras intervenciones destinadas a prevenir, mitigar y reducir los daños que puedan ocasionar los excesos hídricos previstos para los próximos meses.

Qué contempla la emergencia hídrica en Santa Fe

El proyecto establece que la declaración de emergencia hídrica también abarcará las eventuales emergencias ambientales derivadas de la problemática del agua que sean identificadas por el Poder Ejecutivo.

Además, faculta al Gobierno provincial a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la asistencia inmediata a las personas afectadas, incluyendo ayuda habitacional, alimentaria, sanitaria y de vestimenta, además de acciones preventivas para minimizar las consecuencias del fenómeno.

Obras hidráulicas y trabajos prioritarios

La propuesta otorga facultades a los organismos provinciales para proyectar, contratar y ejecutar una amplia variedad de trabajos de infraestructura vinculados al manejo del agua.

Entre las obras previstas se encuentran:

  • Limpieza de canales.
  • Construcción de terraplenes y defensas.
  • Movimiento de suelos.
  • Canalizaciones y apertura de rutas.
  • Obras de alteo.
  • Construcción de lagunas de retardo.
  • Endicamientos de cursos de agua.
  • Clausura, restauración y mejoramiento de caminos rurales, accesos y vías de comunicación.

El proyecto también habilita la contratación de bienes, servicios y equipamiento necesarios para afrontar la emergencia.

Contrataciones más rápidas durante la emergencia

Uno de los puntos centrales del mensaje enviado por el Ejecutivo es la posibilidad de implementar procedimientos especiales de contratación para acelerar la compra de insumos y la ejecución de obras.

La iniciativa prevé que, durante la emergencia, las contrataciones tengan carácter de urgentes, mediante procesos simplificados que permitan una respuesta más rápida.

Incluso contempla que, cuando exista un único proveedor capaz de realizar una obra o prestar un servicio indispensable, el Gobierno pueda contratarlo de manera directa si la situación de emergencia así lo requiere.

El Niño: un fenómeno con alta probabilidad de persistencia

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que las condiciones climáticas actuales son compatibles con una fase cálida del fenómeno El Niño.

Según el documento enviado a la Legislatura, los modelos dinámicos y estadísticos indican una probabilidad cercana al 100% de que El Niño continúe durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026, escenario que incrementa el riesgo de lluvias superiores a lo normal y posibles complicaciones hídricas en distintos puntos de la provincia.

De ser aprobada la iniciativa, el Gobierno contará con herramientas administrativas y legales para responder con mayor rapidez ante eventuales inundaciones, anegamientos y otras situaciones derivadas del exceso de precipitaciones.

El Niño y el riesgo hídrico: Santa Fe alista un plan de contingencia con refugios, trabajos de drenaje y alerta en zonas bajas

Santa Fe Gobierno emergencia hídrica El Niño
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