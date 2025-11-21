Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto fue tajante sobre el rendimiento del auto: "Me cuesta..."

El argentino Franco Colapinto volvió a mostrar inquietudes con el monoplaza de Alpine a la hora de recorrer un circuito.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

21 de noviembre 2025 · 15:53hs
Franco Colapinto atravesó un inicio adverso en el Gran Premio de Las Vegas tras finalizar vigésimo en la FP1 y decimosexto en la FP2, sin completar una vuelta rápida con neumático blando y evidenciando dificultades estructurales en el rendimiento del A525.

El argentino sintetizó la situación con una frase que expuso el cuadro general: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.

El primer contacto con el circuito urbano del Las Vegas Strip confirmó una jornada problemática. En la FP1 cerró con 1:36.758 y quedó último, a más de un segundo de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Según describió, el auto presentó “muy poco grip atrás” y una respuesta “inmanejable en la parte trasera”, condicionando cualquier intento de establecer un ritmo competitivo.

La FP2 mostró una mejora parcial, aunque insuficiente. Con 1:34.824 se ubicó decimosexto, nuevamente lejos de su compañero, y sin referencias sólidas debido a las dos interrupciones por la alcantarilla floja que impidieron un trabajo consistente con el compuesto blando.

Colapinto detalló que no logró completar una vuelta representativa con ese neumático, lo que dificultó el análisis del balance general. “No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Me siento bastante incómodo con la blanda. Con la media, mejor. Pero sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la FP1”, explicó.

También afirmó que la falta de agarre trasero se mantuvo en ambas sesiones: “La parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado. La goma blanda fue todavía peor”.

Colapinto y la opinión sobre los efectos del choque en Brasil

El piloto vinculó parte de las dificultades con el golpe sufrido en Brasil, que obligó a utilizar un chasis distinto. “Volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por el cambio de chasis. Con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera”, señaló. Luego agregó: “Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro”.

Desde Alpine admitieron que la FP2 mostró una mejora limitada, aunque sin resolver los inconvenientes principales.

Colapinto sostuvo que necesitan revisar la configuración general del auto antes de la tercera práctica. “Esta noche trabajaremos duro con el equipo para ver si podemos dar un paso adelante. Mañana es cuando realmente importa”, dijo.

Colapinto regresará a pista este viernes a las 21:30 hora argentina para la FP3 y disputará la clasificación a la 01:00 del sábado. La carrera se desarrollará el domingo a la 01:00, a 50 vueltas.

