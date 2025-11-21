Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Torneo Oficial A2: Alumni se apoderó de la fase regular y armó las semifinales

Alumni ganó la fase regular tras vencer a Santa Rosa por 63-56 y terminó como el mejor de la fase regular del Oficial A2. Así se jugarán las semifinales.

Ovación

Por Ovación

21 de noviembre 2025 · 16:53hs
En un año que puede llegar a ser histórico, Alumni de Laguna Paiva fue el mejor de la fase regular en el Torneo Oficial A2.

De esta manera, la Locomotora Verde enfrentará a República del Oeste por un ascenso a la A1, en tanto la otra llave la protagonizarán Colón (SF) y Regatas Coronda.

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 22

Miércoles 19 de noviembre

Almagro B 73 (Felipe Gorosito 24) - UNL 52 (Tomás Perezlindo 9)

Colón (SF) 77 (Adrián Herrera 17) - Regatas Coronda 67 (Enzo Gauna 16)

Jueves 20 de noviembre

CUST B 59 (Nicolás Nessier 10) - Macabi 80 (Alejo Saidler 30)

Alumni 63 (Luciano Torren 15) - Santa Rosa 56 (Leandro Sasia 21)

República del Oeste 20 - Centenario 0 (GP-PP)

Libre: Kimberley

TABLA DE POSICIONES

Alumni y Colón 36 (16-4); Regatas Coronda 35 (15-5); República del Oeste 34 (14-6); Almagro B 33 (13-7); Macabi 31 (11-9); Kimberley 29 (9-11); CUST B 26 (6-14); Santa Rosa y UNL 25 (5-15); Centenario 18 (0-20).

