Torneo Oficial A2: Alumni se apoderó de la fase regular y armó las semifinales

Alumni ganó la fase regular tras vencer a Santa Rosa por 63-56 y terminó como el mejor de la fase regular del Oficial A2. Así se jugarán las semifinales.

En un año que puede llegar a ser histórico, Alumni de Laguna Paiva fue el mejor de la fase regular en el Torneo Oficial A2.

De esta manera, la Locomotora Verde enfrentará a República del Oeste por un ascenso a la A1, en tanto la otra llave la protagonizarán Colón (SF) y Regatas Coronda.