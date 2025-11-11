Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras la confirmación de su continuidad el año que viene, el argentino se prepara para su próxima participación.

11 de noviembre 2025 · 06:55hs
La expectativa de la temporada, en la Argentina continúa puesta en la nueva experiencia de Franco Colapinto en la Fórmula 1, que por ahora tiene resultados un tanto magros aunque recientemente confirmó su continuidad en Alpine para 2026.

El pilarense no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería; y ahora tendrá un breve parate por delante tras su participación en el Gran Premio de Brasil.

En lo que fue un fin de semana accidentando en Interlagos, el argentino viene de finalizar en el puesto 15.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La próxima prueba para el piloto argentino será el fin de semana del 23 de noviembre, en el marco del Gran Premio de Las Vegas. Se trata de la antepenúltima jornada.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025

  • 16 de marzo: GP de Australia (Melbourne)
  • 23 de marzo: GP de China (Shanghai)
  • 6 de abril: GP de Japón (Suzuka)
  • 13 de abril: GP de Bahrein (Sakhir)
  • 20 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda)
  • 4 de mayo: GP de Miami
  • 18 de mayo: GP de Ímola (Italia)
  • 25 de mayo: GP de Mónaco
  • 1 de junio: GP de España (Barcelona)
  • 15 de junio: GP de Canadá (Montreal)
  • 29 de junio: GP de Austria (Spielberg)
  • 6 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone)
  • 27 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)
  • 3 de agosto: GP de Hungría (Budapest)
  • 31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort)
  • 7 de septiembre: GP de Italia (Monza)
  • 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
  • 5 de octubre: GP de Singapur
  • 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
  • 26 de octubre: GP de México
  • 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
  • 23 de noviembre: GP de Las Vegas
  • 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
  • 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi
