Almagro A y Sanjustino armaron la gran final del Torneo Oficial Prefederal. En dos canchas repletas de público, los pupilos de Maximiliano Barisio eliminaron a su tradicional adversario mientras que el Matador volvió a doblegar a Gimnasia en el Húngaro Crespi.
Almagro A y Sanjustino definirán el título en el Oficial Prefederal
Almagro A le ganó a Alma Juniors por 86-59, en tanto que Sanjustino superó a GyE por 75-61, y definirán el Oficial Prefederal desde el martes próximo.
Por Ovación
La definición comenzará, al mejor de tres cotejos, el martes 25 de noviembre, a partir de las 21.30, en el Juan Carlos Spies.
Síntesis de los partidos en Esperanza y en el Húngaro Crespi
ALMAGRO A 86: Enzo Durigon 7, Matías Felcaro 11, Leonardo Strack 14, Rodrigo Riquelme 20, Gonzalo Lozicki 10 (FI) Valentín Depetris 2, Mateo Spies 9, Máximo Vergara 0, Joaquín jeandrevin 2, Franco Mierke 7, Tiago Melchiorre 4, Thiago Mathieu 0. DT: Maximiliano Barisio.
ALMA JUNIORS 59: Francisco Garzia 19, Facundo Rittiner 6, Nicolás Correnti 6, Facundo Breques 13, Juan Bello 2 (FI) Ignacio Morelli 4, Santiago Blainq 0, Stefano Castoldi 3, Felipe Perren 0, Felipe Maack 3. DT: Sebastián Puñet.
Parciales: 17-14, 41-27 y 58-46.
Árbitros: Alejandro Araujo, José Rodríguez y Agustín Kinsvater.
Cancha: Juan Carlos Spies.
GIMNASIA 61: Inti Peón 18, Iñaki Uriona 2, Gonzalo Sabatini 19, León Alfonso 5, Jeremías Salvatelli 10 (FI) Marcial D'amelio 0, Tomás Gómez 3, Julián Salaberry 4, Lorenzo Micheloni 0. DT: Fernando Ciprian.
SANJUSTINO 75: Matías Fleury 10, Ignacio Paz 17, Facundo González 12, Matías Galligani 9, Francisco Di Meo 6 (FI) Ezequiel Zanatta 2, Tomás Pereyra 5, Edgardo Torne 14, Juan Pérez Santillán 0, Lucas Constanzo 0. DT: Renzo Giunta.
Parciales: 12-20, 28-33 y 42-55.
Árbitros: Jorge Meza, Ezequiel Angelini y Luciano Menéndez.
Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.