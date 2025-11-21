Abraham por UNO 106.3: "Colón es un club grande, hay que dejar de pensar chiquito"

Gustavo Abraham, quien liderará como candidato a presidente a Pasión Sabalera, se refirió a los objetivos en caso de ser gobierno en Colón.

Gustavo Abraham, candidato por la línea Pasión Sabalera para las elecciones del 30 de noviembre, visitó los estudios de UNO 106.3 y dialogó con Dame Gol, el programa conducido por Adrián Brodsky. En una extensa entrevista, dejó definiciones fuertes sobre la identidad sabalera, el rol dirigencial, el valor de la pertenencia y el proyecto futbolístico e institucional que propone para Colón .

Abraham hizo una autocrítica sobre cómo se vive el fútbol en Colón, dejando en claro que la pasión no puede eclipsar la construcción institucional: “Gente, por ahí, se enoja con determinado momento deportivo y le cuesta disociar lo que es lo deportivo de la institución. Los momentos deportivos buenos y malos los tienen todos los clubes. Si no, siempre ganarían los mismos y el deporte no tendría sentido. A veces te toca ganar, otras perder, pero lo importante es estar, vivir”.

Colón como identidad de vida

Aseguró que el sabalero no es solo hincha de cancha, sino de todos los días: “Colón es un club muy pasional. Vivís la semana, el entorno, los vínculos. Mis hijas son recontra fanáticas, lo mamaron de mí. Gracias a Colón hice amigos de verdad. Conocés gente impresionante. Ayer en la asamblea se me acercó alguien que hacía 40 años no veía. Eso es Colón”.

“Si en otra vida fui algo, debí haber sido bombero”

Consultado por su presencia permanente en momentos críticos, ironizó: “Siempre aparezco para apagar incendios en Colón. Si confían en vos para los malos momentos es porque saben que podés resolver problemas. Cuando Vignatti nos llamó antes de descender en pandemia, armamos la subcomisión que trajo a Domínguez. Así se empezó a gestar el campeonato”.

“Colón tiene dos estrellas y pedimos el reconocimiento de la primera”

Abraham remarcó que trabajará por el reconocimiento oficial de la Copa Juan Domingo Perón 1950: “Sería la segunda estrella. Ya iniciamos gestiones en AFA. Es el primer título oficial de Santa Fe y corresponde que sea oficialmente reconocido”.

Asamblea y gestión: crítica directa

No esquivó el análisis de la última asamblea: “Fue fea, llena de insultos. La gente está muy enojada y con razón. Se mezclaron reclamos por Farías, Kelme, tribunas, filtración de datos. No puede ser que se maltrate al socio. El socio tiene que ser la estrella del espectáculo”.

Elecciones: “Venimos muy bien, la gente sabe que estamos siempre”

Abraham reconoció que hay un reconocimiento a su trayectoria y subrayó que su grupo no aparece solo en campaña: “Nos dicen que damos tranquilidad y que siempre estuvimos. No aparecemos cinco minutos antes ni desaparecemos después. Hay dirigentes que hace dos años no se los ve en la cancha”.

Proyecto futbolístico: “Hay que dar vuelta la página”

Sin dar nombres propios, adelantó el futuro del fútbol sabalero: “Es momento de arrancar de cero. Hay que meter aire fresco. No podemos sostener algo que viene golpeado. Un técnico puede ser muy capaz, pero si arranca mal y a la tercera fecha se va, no sirve. Hay que pensar en grande y apuntar al ascenso”.

Colón moderno: diversidad, consenso y profesionalismo

Planteó el modelo de club que pretende liderar: “Una institución moderna es diversa. Jóvenes, experiencia, mujeres, empresarios, empleados, profesionales. Lo nuestro no es una lista, es un equipo de trabajo. Las decisiones serán por consenso, no por votación. Hay que generar sinergia con la gente”.

Destacó la presencia de mujeres, como la futura tesorera Macarena Monti, y jóvenes formados para ejercer dirigencia.

Mensaje final

“Colón es un club muy grande. Hay que manejarlo con grandeza y dejar de pensar chiquito. Los resultados son consecuencia de la política que aplicás. Queremos la unidad antes y después de las elecciones. Si la gente nos acompaña, el 1º de diciembre a primera hora estaremos firmando para empezar una nueva etapa”.

Una nota que deja claro que el proyecto Abraham – Pasión Zabalera no se presenta solo para disputar una elección, sino para recuperar identidad, modernizar la gestión y volver a poner a Colón en el lugar que le corresponde.