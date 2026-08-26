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Germán Chiaraviglio destacó el legado que dejarán los Juegos Suramericanos 2026

El exgarrochista y embajador del atletismo, Germán Chiaraviglio, destacó el impacto que tendrá la cita continental en la provincia y aseguró que la nueva infraestructura permitirá que más chicos y chicas se acerquen al deporte.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 08:47hs
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Germán Chiaraviglio es embajador de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.  

Germán Chiaraviglio es embajador de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

 

El atletismo será una de las disciplinas más convocantes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y tendrá como escenario la renovada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en la ciudad de Santa Fe. Allí competirán los mejores especialistas del continente en un certamen que, además de otorgar plazas para los Juegos Panamericanos de 2027, marcará el inicio del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

LEER MAS: Juegos Suramericanos: La antorcha Suramericana pasó por Helvecia y San Javier

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.

Para Germán Chiaraviglio, referente histórico del atletismo argentino y embajador de Santa Fe 2026, la realización de los Juegos representa una oportunidad histórica para la provincia, tanto por el nivel deportivo que reunirá como por el legado que dejará una vez finalizada la competencia.

Un escenario de nivel internacional

Según el cronograma oficial, las pruebas de atletismo se desarrollarán entre el 22 y el 26 de septiembre en el CARD. Entre ellas estará el salto con garrocha, disciplina en la que Chiaraviglio fue uno de los máximos exponentes del continente.

"Van a venir los mejores atletas de Sudamérica, muchos de ellos con nivel mundial y panamericano. Estos Juegos tienen una enorme importancia porque son clasificatorios para los Juegos Panamericanos del año que viene y representan el primer gran paso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028", explicó.

Además, destacó la calidad de las nuevas instalaciones: "Estoy en contacto con muchos de los mejores atletas de Sudamérica y todos quieren venir. La pista va a ser de características increíbles, de nivel mundial, y eso también ayuda a que el rendimiento deportivo sea el mejor posible".

Un sue&ntilde;o hecho realidad: la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe fue totalmente renovado.

Un sueño hecho realidad: la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe fue totalmente renovado.

El legado que quedará para Santa Fe

Para Chiaraviglio, el mayor impacto de los Juegos no estará únicamente en la competencia. "Creo que estos Juegos van a marcar un antes y un después. Vamos a disfrutarlos durante esas dos semanas, pero después quedará una infraestructura de primer nivel para las próximas generaciones", dijo.

El exatleta remarcó que las obras permitirán elevar el nivel del atletismo santafesino y atraer nuevas competencias nacionales e internacionales.

"Las próximas generaciones van a poder entrenar acá con sus clubes, sus escuelas o sus federaciones. Estoy convencido de que después de los Juegos llegarán muchos otros eventos importantes porque Santa Fe contará con instalaciones de primer nivel", señaló.

También valoró el significado personal que tiene para él que la competencia se dispute en su ciudad: "Toda mi vida tuve que viajar muy lejos para participar de torneos de este nivel. Poder vivir ahora una competencia de estas características en Santa Fe, en el lugar donde crecí, es realmente emocionante".

El exgarrochista de Velocidad y Resistencia resalt&oacute; lo que dejar&aacute;n los juegos en materia de infraestructura.

El exgarrochista de Velocidad y Resistencia resaltó lo que dejarán los juegos en materia de infraestructura.

Una disciplina espectacular para practicar

Consultado sobre el salto con garrocha, Chiaraviglio explicó que se trata de una de las pruebas más complejas y atractivas del atletismo. "El objetivo es superar una varilla utilizando una garrocha, pero lo que hace especial a esta disciplina es su espectacularidad. Es lo más parecido a volar", marcó.

Finalmente, el embajador invitó a los santafesinos a acercarse al CARD durante los Juegos.

"Les diría que no pierdan la oportunidad de venir. Van a encontrarse con una infraestructura que no es habitual en nuestro país y con los mejores atletas de Sudamérica compitiendo al máximo nivel. El atletismo es un espectáculo porque se desarrollan muchas pruebas al mismo tiempo, como un gran festival deportivo. Invito a las familias, a los chicos y a todos los santafesinos a vivir esta experiencia porque realmente los va a sorprender", cerró.

Germán Chiaraviglio Juegos Suramericanos
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