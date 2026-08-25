Uno Santa Fe | Santa Fe | Violencia de Género

Habilitarán un dispositivo especial por violencia de género para deportistas en los Juegos Suramericanos

La secretaria de Mujeres y Géneros, Andrea Travaini, anunció la instrumentación de una línea de atención especial y puntos seguros en las tres sedes de la competencia que tendrá lugar entre el 12 y el 26 de septiembre.

25 de agosto 2026 · 10:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Habilitarán un dispositivo especial por violencia de género para deportistas en los Juegos Suramericanos

Habilitarán un dispositivo especial por violencia de género para deportistas en los Juegos Suramericanos

La Provincia instrumentará una línea especial de atención y asesoramiento por violencia de género durante los Juegos Suramericanos en Santa Fe. La secretaria de Mujeres y Géneros, Andrea Travaini, brindó detalles sobre la iniciativa preventiva, en el marco de los recientes y resonantes femicidios ocurridos en Rosario.

Rosario será una de las subsedes principales de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026. Por primera vez, Odesur designa a toda una región (la provincia de Santa Fe) como sede, teniendo como principales ciudades anfitrionas a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Más de 4.000 atletas provenientes de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. En ese escenario, el gobierno provincial impulsa una iniciativa preventiva ante posibles casos de violencia de género entre deportistas.

LEER MÁS: Juegos Suramericanos: este sábado inaugurarán el nuevo estadio multipropósito "Invencible Santa Fe"

Dispositivos especiales

Respecto al ámbito deportivo y a la llegada de diversas delegaciones, la secretaria de Mujeres y Géneros, Andrea Travaini, brindó detalles en diálogo con Radiópolis (Radio 2). Explicó que se dispondrá de un dispositivo especial de prevención durante el desarrollo de las competencias. La medida responde a la preocupación generada por recientes casos complejos en Rosario y busca anticiparse a posibles episodios con las delegaciones internacionales que arribarán al territorio.

El plan de contención de la Provincia se centrará en espacios estratégicos durante las dos semanas que duren las competencias. “Va a haber en las tres sedes. Se está trabajando en puntos seguros que van a abarcar el trabajo en las villas suramericanas, en los estadios y a la población en general”, detalló la secretaria.

Señales de alerta y pasos a seguir

El chatbot provincial contará con una sección específica para advertir sobre señales de alerta y pasos a seguir. Según Travaini, habrá un “apartado especial para que quienes estén atravesando una situación de violencia de género o abuso, haciendo fundamental hincapié en lo que puede ocurrir en las villas sudamericanas, puedan a partir de ahí pedir ayuda”.

Consultada sobre por qué se pone el foco en los atletas y si existían alertas al respecto, la funcionaria argumentó que “hay antecedentes en otros juegos y donde se concentran muchos y muchas deportistas que conviven durante un tiempo determinado; entonces, pensando en eso, es que se tomó esta medida de prevención”.

Para facilitar el acceso a la asistencia y asesoramiento ante situaciones de vulnerabilidad, el gobierno provincial habilitó la línea de WhatsApp 342 620 0342 y dispuso de códigos QR en diversos espacios físicos y plataformas digitales para garantizar una respuesta rápida.

Violencia de Género Juegos Suramericanos deportistas dispositivos
Noticias relacionadas
Pronóstico del INA y monitoreo por El Niño: estabilidad y leve baja del Paraná frente a la costa santafesina

Pronóstico del INA y monitoreo por El Niño: estabilidad y leve baja del Paraná frente a la costa santafesina

El Ministerio de Educación de Santa Fe implementa el acompañamiento para estudiantes deportistas

El Ministerio de Educación de Santa Fe implementa el "acompañamiento para estudiantes deportistas"

Reforma electoral en Santa Fe: debate obligatorio y atril vacío para los candidatos a gobernador que no participen. Foto: el debate de los candidatos a gobernadores de la provincia de Santa Fe, realizado en 2023

Reforma electoral en Santa Fe: debate obligatorio y atril vacío para los candidatos a gobernador que no participen

Caja jubilaciones y pensiones

Santa Fe reclama fondos a Nación: hay dos meses de atraso en los giros para la Caja de Jubilaciones

Lo último

Argentina tiene equipo confirmado para la serie de Copa Davis

Argentina tiene equipo confirmado para la serie de Copa Davis

Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

Olivares lanzó una advertencia sobre la economía: Veo difícil que haya una recuperación

Olivares lanzó una advertencia sobre la economía: "Veo difícil que haya una recuperación"

Último Momento
Argentina tiene equipo confirmado para la serie de Copa Davis

Argentina tiene equipo confirmado para la serie de Copa Davis

Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

Con la llegada de Delfino, Colón recuperó aura, efectividad y le sumó una dosis de fortuna

Olivares lanzó una advertencia sobre la economía: Veo difícil que haya una recuperación

Olivares lanzó una advertencia sobre la economía: "Veo difícil que haya una recuperación"

Así será la recta final de Colón y sus rivales por la punta en la Zona A

Así será la recta final de Colón y sus rivales por la punta en la Zona A

Pronóstico del INA y monitoreo por El Niño: estabilidad y leve baja del Paraná frente a la costa santafesina

Pronóstico del INA y monitoreo por El Niño: estabilidad y leve baja del Paraná frente a la costa santafesina

Ovación
Coleoni palpitó el duelo con Colón: Tenemos mucha fe de estar a la altura

Coleoni palpitó el duelo con Colón: "Tenemos mucha fe de estar a la altura"

Madryn y Godoy Cruz se cruzan en un duelo clave que tendrá a Colón expectante

Madryn y Godoy Cruz se cruzan en un duelo clave que tendrá a Colón expectante

Prefederal y A2: toda la agenda del básquet santafesino para esta semana

Prefederal y A2: toda la agenda del básquet santafesino para esta semana

Colapinto y otra polémica con la F1: perdió un premio que había ganado por amplia mayoría

Colapinto y otra polémica con la F1: perdió un premio que había ganado por amplia mayoría

La fecha 2 del Clausura Lautaro Fagioli tendrá varios encuentros adelantados

La fecha 2 del Clausura Lautaro Fagioli tendrá varios encuentros adelantados

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor