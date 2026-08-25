Habilitarán un dispositivo especial por violencia de género para deportistas en los Juegos Suramericanos

La secretaria de Mujeres y Géneros, Andrea Travaini, anunció la instrumentación de una línea de atención especial y puntos seguros en las tres sedes de la competencia que tendrá lugar entre el 12 y el 26 de septiembre.

La Provincia instrumentará una línea especial de atención y asesoramiento por violencia de género durante los Juegos Suramericanos en Santa Fe . La secretaria de Mujeres y Géneros, Andrea Travaini, brindó detalles sobre la iniciativa preventiva, en el marco de los recientes y resonantes femicidios ocurridos en Rosario.

Rosario será una de las subsedes principales de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026. Por primera vez, Odesur designa a toda una región (la provincia de Santa Fe) como sede, teniendo como principales ciudades anfitrionas a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Más de 4.000 atletas provenientes de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. En ese escenario, el gobierno provincial impulsa una iniciativa preventiva ante posibles casos de violencia de género entre deportistas.

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Dispositivos especiales

Respecto al ámbito deportivo y a la llegada de diversas delegaciones, la secretaria de Mujeres y Géneros, Andrea Travaini, brindó detalles en diálogo con Radiópolis (Radio 2). Explicó que se dispondrá de un dispositivo especial de prevención durante el desarrollo de las competencias. La medida responde a la preocupación generada por recientes casos complejos en Rosario y busca anticiparse a posibles episodios con las delegaciones internacionales que arribarán al territorio.

El plan de contención de la Provincia se centrará en espacios estratégicos durante las dos semanas que duren las competencias. “Va a haber en las tres sedes. Se está trabajando en puntos seguros que van a abarcar el trabajo en las villas suramericanas, en los estadios y a la población en general”, detalló la secretaria.

Señales de alerta y pasos a seguir

El chatbot provincial contará con una sección específica para advertir sobre señales de alerta y pasos a seguir. Según Travaini, habrá un “apartado especial para que quienes estén atravesando una situación de violencia de género o abuso, haciendo fundamental hincapié en lo que puede ocurrir en las villas sudamericanas, puedan a partir de ahí pedir ayuda”.

Consultada sobre por qué se pone el foco en los atletas y si existían alertas al respecto, la funcionaria argumentó que “hay antecedentes en otros juegos y donde se concentran muchos y muchas deportistas que conviven durante un tiempo determinado; entonces, pensando en eso, es que se tomó esta medida de prevención”.

Para facilitar el acceso a la asistencia y asesoramiento ante situaciones de vulnerabilidad, el gobierno provincial habilitó la línea de WhatsApp 342 620 0342 y dispuso de códigos QR en diversos espacios físicos y plataformas digitales para garantizar una respuesta rápida.