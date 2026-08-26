La selección Argentina Sub 15 se presenta en el estadio Brigadier López de Colón

El combinado nacional Sub 15 que se prepara para el Sudamericano se medirá este miércoles frente a un seleccionado de la Liga Santafesina que tiene como entrenador a Darío Cabrol.

En el puerto local se realizó la presentación del amistoso entre la selección Argentina Sub 15 y Santa Fe.

La selección nacional Sub 15 se encuentra en la capital provincial realizando una serie de actividades y partidos amistosos que son como parte de la preparación para afrontar el campeonato Sudamericano de la categoría que se desarrollará en Paraguay. La escuadra nacional que tiene como entrenador a Adrián Gallará se instaló en el predio Nery Pumpido, y en la presente jornada de miércoles jugará un cotejo en el estadio Brigadier Lópéz del Club Atlético Colón, mientras que el próximo viernes lo hará frente a la Liga Departamental San Martín en el Parque 23 de Junio de Club Atlético San Jorge .

En una conferencia de prensa realizada en el local de Winsock, ubicado en el dique 2 del Puerto de Santa Fe, se lanzó oficialmente el cotejo amistoso que se disputará en estadio Brigadier López del Club Atlético Colón, que contó con la presencia de Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Ariel Sclafani, representante de AFA en Santa Fe; el entrenador nacional Adrián Gallará; y el responsable técnico de la escuadra santafesina, Darío Cabrol.

El cotejo entre la Selección Argentina y la Selección de la Liga Santafesina, lo que será uno de los amistosos que los albicelestes disputarán en nuestra provincia como preparación para el Sudamericano Sub 15 a disputarse en tierras paraguayas el próximo mes, se llevará a cabo este miércoles 26 a partir de las 16 en el estadio Sabalero.

El presidente de la Liga Santafesina explicó que "es un honor, la verdad que cuando nos dieron la noticia y empezamos con los preparativos para albergarlos a los chicos en nuestro hotel fue algo muy positivo. Ha sido una revolución para nosotros, porque bueno, si bien ya hemos tenido contingentes, pero bueno, no de tamaño de gente como es un seleccionado nacional. Estamos muy contentos y agradecidos".

El combinado nacional se medirá este miércoles frente a un seleccionado local en el estadio Brigadier López de Colón. Gentileza de Fútbol de Santa Fe

Birollo resaltó que "Nosotros en este caso somos los anfitriones, los que preparamos todo el predio para que puedan a entrenar, toda la parte logística, la parte del hotel, de la cocina, para que estén de la mejor manera, y que se pueda hacer el partido a partir de las 16 en Colón y que salga todo bien. Nosotros presentaremos un plantel de la categoría 2010, que tendrá como entrenador a Darío Cabrol, mientras que la selección, tal como se nos pidió son chicos 2011".

Por su parte, Ariel Sclafani, representante de AFA en Santa Fe, señaló que la llegada del seleccionado forma parte de una gestión que llevaba varios años. “Esto es una vieja promesa que se había realizado con el señor Javier Marín, hoy lamentablemente fallecido”, explicó, en referencia al dirigente de AFA con quien se había iniciado el proyecto.

El entrenador Adrián Gallará remarcó que la estadía en Santa Fe también busca fortalecer el grupo antes de la competencia internacional. “Nos viene muy bien compartir cuatro o cinco días todos juntos, viajar, solidificar un poco el grupo”, afirmó. El técnico también señaló que el objetivo es que los futbolistas incorporen experiencia dentro y fuera de la cancha.

El estadio del barrio Centenario será anfitrión del cruce entre la selección Argentina Sub 15 con la Liga Santafesina. Gentileza de Fútbol de Santa Fe

La Selección Argentina Sub 15 viajará el 7 de septiembre a Paraguay para disputar el Sudamericano. El debut está previsto para el 8 de septiembre ante Uruguay, por lo que los encuentros en Santa Fe forman parte de la preparación previa al torneo continental.

El plantel de la categoría 2010 de la Liga Santafesina lo integran: Enzo Suppo (Colón), Nereo Burkardt (Unión), Bruno Gaete (Colón), Benjamín Castillo (Unión), Iván Anselmi (Unión), Federico Lorenzón (Colón), Axel Banega (Sanjustino), Thiago Vera (Colón), Nahuel González (Cosmos), Juan Depetris (Unión), Benjamín Ursprung (Unión), Santiago Clement (El Quillá), Gonzalo Criscione (Colón), Liam Domínguez (Unión), Livio Gatti (Colón de San Justo), Joaquín Soloaga (Academia AC), Leandro Peralta (Gimnasia y Esgrima) y Valentín Piedrabuena (Colón).

Por su parte, los convocados de la Selección Argentina – Sub 15 son: Rodolfo Durante (River Plate), Santino Arias (Estudiantes), Jeremías Kadjevic (San Lorenzo), Renzo Gonella (Independiente), Salvador Rivadeneira (Talleres), Ramiro Díaz (Banfield), Elián Rocha (Boca Juniors), Nicolás Martínez (San Lorenzo), Bautista Burgueño (River Plate), Felipe Benavídez (Racing), Ramiro Gómez (Independiente), Mateo Amarilla (River Plate), Thiago Marín (River Plate), Ian Mosqueira (Racing), Ignacio Serra (River Plate), Jonathan Benítez (Lanús), Heraldo Fiorotto (River Plate), Camilo Lacherra (Argentinos Juniors), Benjamín Sosa (Independiente) y Joaquín Reynoso (Vélez Sarsfield).