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Germán Pezzella fue confirmado como refuerzo de Peñarol de Uruguay

El defensor campeón del mundo con el seleccionaro argentino llega libre desde River y firmó contrato con el equipo uruguayo

1 de septiembre 2026 · 21:54hs
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Germán Pezzella firmó contrato con Peñarol.

Germán Pezzella firmó contrato con Peñarol.

El defensor Germán Pezzella fue presentado como la flamante incorporación de Peñarol de Uruguay, al llegar en condición de libre luego de rescindir su contrato con River.

Pezzella firmó contrato con Peñarol

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el marcador central firmó contrato hasta finales del año próximo y ya pudo ser parte de su primer entrenamiento con el plantel profesional del club que dirige Diego Aguirre.

Peñarol no se encuentra en un gran momento, a pesar de haber sido campeón del Torneo Intermedio, ya que sumó un gran fracaso al quedar eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y viene de perder el clásico ante Nacional el domingo pasado.

Germán Pezzella firmó contrato y confirmó una llegada al “Carbonero” que marca la historia del fútbol uruguayo: es el primer campeón del mundo que jugará en un equipo de aquel país en los últimos 56 años.

Su arribo al conjunto aurinegro se da luego de un paso intermitente por River, club en el que se formó en la década pasada y al que decidió volver en agosto de 2024.

El marcador central volvió al fútbol argentino poco después de ser bicampeón de la Copa América en la edición disputada en Estados Unidos en aquel año y tuvo un rendimiento destacado en sus primeros partidos, hasta una noche catastrófica de Libertadores que tiró todo por la borda ante el Atlético Mineiro de Brasil, en la ida de la semifinal.

A partir de ahí, el central jugó unos pocos partidos hasta sufrir una rotura de ligamentos y, habiendo regresado a la actividad en abril de este año, solo disputó otros ocho encuentros hasta ser apartado del plantel profesional.

Luego de algunos meses entrenándose separado en el predio de Cantilo, junto a otros 12 futbolistas, Pezzella optó por rescindir contrato y alejarse de River, con la oferta de Peñarol sobre la mesa, que ya fue concretada.

Así, el exjugador de la Fiorentina de Italia y del Real Betis español se convierte en el primer campeón del mundo en jugar en el fútbol uruguayo desde 1970, habiendo sido el último el defensor William Martínez, que fue parte del seleccionado “Charrúa” que se quedó con el Mundial de Brasil 1950 y se retiró 56 años atrás, en Central Español, luego de distintos pasos por Rampla Juniors, Fénix y una larga estadía en el propio Peñarol.

Pezzella refuerzo Peñarol
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