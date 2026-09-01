La oposición en el Concejo advirtió al municipio por la gestión de la emergencia hídrica: "Vamos a mirar con lupa qué hacen con el dinero"

El concejal Jorge Fernández explicó que los bloques opositores que integran el Comité Municipal de Gestión de Riesgos no tendrán poder de decisión, pero sí la tarea de supervisar las medidas del Ejecutivo.

Oposición en Comité. Concejales fiscalizarán recursos y medidas del Ejecutivo sobre la emergencia hídrica en Santa Fe.

La puesta en marcha del Comité Municipal de Gestión de Riesgos abrió también un nuevo capítulo político en torno a la emergencia hídrica que atraviesa la ciudad de Santa Fe . El espacio reúne a funcionarios del Ejecutivo municipal y a concejales de distintos bloques, aunque no participan todos los integrantes del Concejo.

La función de los ediles opositores, según explicó Jorge Fernández, no será intervenir en las decisiones operativas sino realizar un seguimiento de las medidas que adopte el Municipio y contribuir a transmitir información a los vecinos. “Los concejales, sobre todo los de oposición, estamos sentados en esa mesa no para tomar decisiones —las decisiones las va a tomar el Ejecutivo Municipal— sino para controlar esas decisiones” , sostuvo.

El edil remarcó además que la participación legislativa busca facilitar una rendición de cuentas más rápida y mejorar el vínculo con los vecinos en un contexto marcado por la preocupación y la circulación de información en redes sociales.

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El debate por las contrataciones directas

Uno de los puntos que deberá discutir el Concejo Municipal será el proyecto enviado por el Ejecutivo para contar con herramientas excepcionales durante la emergencia, entre ellas la posibilidad de realizar contrataciones directas y modificar partidas presupuestarias.

Para Fernández, este pedido abrirá un debate importante dentro del cuerpo legislativo y adelantó que la oposición no acompañará las facultades sin establecer mecanismos de control. “Eso va a generar un debate bastante importante en el Concejo. Nosotros no le vamos a dar seguramente un cheque en blanco para que hagan lo que quieran”, afirmó.

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El concejal también cuestionó el antecedente de la emergencia hídrica aprobada al comienzo de la gestión de Juan Pablo Poletti y sostuvo que, desde su perspectiva, las obras previstas en aquella oportunidad no se concretaron en tiempo y forma.

“La primera emergencia hídrica, apenas asumió Poletti, el Concejo se la votó. Después no hicieron nada. Llegamos acá al momento en que las obras tendrían que haber estado hechas y no hicieron ninguna obra”, señaló.

En ese contexto, Fernández ratificó que el seguimiento de los gastos y las contrataciones será una de las principales tareas que asumirá la oposición.

“A nosotros no nos gustan los gobiernos que gobiernan a partir de emergencias y cheques en blanco. Por eso estamos sentados ahí: porque vamos a controlar, vamos a mirar con lupa qué hacen con el dinero de los santafesinos”, sostuvo.

Reclamos por basurales en plena emergencia

Otro de los temas que apareció durante el análisis de la situación urbana fue la presencia de microbasurales y macrobasurales en distintos barrios.

Fernández hizo referencia especialmente a los reclamos de vecinos de Santa Rosa de Lima y reconoció que el problema existe en distintos sectores de la ciudad. “Nosotros no lo vemos a eso, tienen razón los vecinos de Santa Rosa de Lima. Hay microbasurales y macrobasurales por toda la ciudad de Santa Fe”, afirmó.

El concejal consideró que la responsabilidad principal frente a esta situación corresponde al Ejecutivo y anticipó que desde el Concejo exigirán respuestas, especialmente cuando las lluvias puedan agravar los problemas de escurrimiento.

“La principal responsabilidad siempre es del Ejecutivo Municipal, del municipio. Y nosotros le vamos a estar contando las costillas, le vamos a exigir que no tengamos basurales en ningún lugar de la ciudad de Santa Fe, en ningún momento, pero fundamentalmente cuando llueve mucho”, señaló.

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Un problema que excede la emergencia

Más allá de la coyuntura, Fernández planteó que la situación hídrica de Santa Fe también expone déficits estructurales acumulados durante años.

El concejal sostuvo que la falta de infraestructura y de inversión en distintos barrios no puede resolverse únicamente a partir de una declaración de emergencia. “Esta es la foto de Santa Fe de hace muchísimos años. No la van a cambiar porque haya una emergencia hídrica ni ningún tipo de emergencia”, afirmó.

Y agregó: “Esto es la falta de previsibilidad, la falta de infraestructura en los barrios, la falta de inversión pública en los barrios de la ciudad de Santa Fe, te diría en el 80% de la ciudad de Santa Fe desde hace 20 años”.

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Según su planteo, el Municipio no podrá corregir en pocos meses problemas acumulados durante décadas, pero sí debería priorizar aquellas intervenciones que permitan reducir el riesgo frente a eventos meteorológicos extremos.

“Van a modificar todo lo que se hizo mal en los últimos 20 años en tres meses. No, pero al menos lo que le exigimos es que, ya que no pueden atender las situaciones de la vida cotidiana de la gente, al menos hagan lo imposible para evitar que la gente se inunde”, concluyó.