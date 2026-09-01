Uno Santa Fe | Ovación | Riquelme

Juan Román Riquelme: "Estoy contento con cómo está jugando el equipo"

El presidente de Boca se mostró conforme con el mercado de pases y también con el ciclo que viene comandando el Vasco Rodolfo Arruabarrena

1 de septiembre 2026 · 21:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Juan Román Riquelme se mostró satisfecho con el presente de Boca.

Juan Román Riquelme se mostró satisfecho con el presente de Boca.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se mostró conforme con la actualidad de su club de la mano del entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, sobre quien opinó que está “contento del equipo que tiene”.

El conformismo de Riquelme

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario también dio a entender que no realizará más incorporaciones al estar satisfecho con el mercado de pases realizado, que le permite estar “contento” con la forma de jugar del equipo.

Boca se encuentra en el día previo a jugar por los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Vélez desde las 21:15 del miércoles 2 de septiembre y, quien gane, será rival de Racing por un lugar en la semifinal.En la previa a un duelo fundamental para el semestre de su club, en el que se medirá con el “Fortín”, Riquelme se mantuvo tranquilo, optó por no hablar de los arbitrajes y aseguró que quiere ver al hincha de Boca contento, “crecer como club” y sueña con “ganar campeonatos”.

Sobre el encuentro ante Vélez, el destacado exfutbolista opinó que será un “partido muy difícil”, sobre el que desea lo mejor desde la confianza en que su equipo sea capaz de “hacer un buen partido para poder pasar”.

Acerca de sus jugadores y el inicio del ciclo Arruabarrena, Riquelme aseguró que “Boca viene jugando bien”, a pesar de que ante Lanús les “costó”, aunque nota que en la actualidad se juega con “muchos nervios” y remarcó que el “Xeneize” ha tenido que jugar “cada 3 días”, destacando la realidad de haber jugado dos encuentros más que el resto, en el cruce de 16avos de final de la Copa Sudamericana ante O´Higgins de Chile.

“Tenemos que seguir de esta manera” continúo el dirigente deportivo, que criticó que en la actualidad “solo vale ganar”, una diferencia grande que encuentra con cómo se vivía el fútbol en su época de jugador en un club “hermoso pero con mucha presión”.

Sobre las remodelaciones en el estadio, Riquelme destacó haber conseguido el permiso para construir un polideportivo y desarrollar su infraestructura por encima de las vías del tren lindante a La Bombonera, aunque no puede presentar el proyecto porque aún no está terminado.

Por último, luego de apreciar los refuerzos conseguidos y apuntar que no buscan realizar más incorporaciones, el mandatario sentenció: “Trabajamos para que los jugadores y el cuerpo técnico estén contentos, para a fin de año darle una alegría a la gente”.

Riquelme Boca equipo
Noticias relacionadas
Enzo Fernández se despidió del Chelsea.

La emotiva carta de Enzo Fernández para despedirse del Chelsea

Germán Pezzella firmó contrato con Peñarol.

Germán Pezzella fue confirmado como refuerzo de Peñarol de Uruguay

boca confirmo de forma oficial la venta de exequiel zeballos

Boca confirmó de forma oficial la venta de Exequiel Zeballos

La Antorcha sigue encendiendo cada rincón de la provincia de Santa Fe.

Casilda vivió la llegada del Fuego Suramericano y se sumó a la cuenta regresiva

Lo último

Tras ser despedido de San Lorenzo, Gorosito podría asumir en Aldosivi

Tras ser despedido de San Lorenzo, Gorosito podría asumir en Aldosivi

La emotiva carta de Enzo Fernández para despedirse del Chelsea

La emotiva carta de Enzo Fernández para despedirse del Chelsea

Juan Román Riquelme: Estoy contento con cómo está jugando el equipo

Juan Román Riquelme: "Estoy contento con cómo está jugando el equipo"

Último Momento
Tras ser despedido de San Lorenzo, Gorosito podría asumir en Aldosivi

Tras ser despedido de San Lorenzo, Gorosito podría asumir en Aldosivi

La emotiva carta de Enzo Fernández para despedirse del Chelsea

La emotiva carta de Enzo Fernández para despedirse del Chelsea

Juan Román Riquelme: Estoy contento con cómo está jugando el equipo

Juan Román Riquelme: "Estoy contento con cómo está jugando el equipo"

Germán Pezzella fue confirmado como refuerzo de Peñarol de Uruguay

Germán Pezzella fue confirmado como refuerzo de Peñarol de Uruguay

La oposición en el Concejo advirtió al municipio por la gestión de la emergencia hídrica: Vamos a mirar con lupa qué hacen con el dinero

La oposición en el Concejo advirtió al municipio por la gestión de la emergencia hídrica: "Vamos a mirar con lupa qué hacen con el dinero"

Ovación
El Barba que hizo historia: Colón homenajeó a Eduardo Domínguez en el día de su cumpleaños

El "Barba" que hizo historia: Colón homenajeó a Eduardo Domínguez en el día de su cumpleaños

Gracias por unir a un país: el original video de AFA para despedir a Messi

"Gracias por unir a un país": el original video de AFA para despedir a Messi

El llamativo historial del árbitro que dirigirá a Colón ante Morón

El llamativo historial del árbitro que dirigirá a Colón ante Morón

Nicolás Lamolina, el árbitro que tendrá Unión ante el líder Instituto

Nicolás Lamolina, el árbitro que tendrá Unión ante el líder Instituto

Unión no pudo ante Vélez y su Reserva sigue sin conocer la victoria en el Clausura

Unión no pudo ante Vélez y su Reserva sigue sin conocer la victoria en el Clausura

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"