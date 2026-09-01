Juan Román Riquelme: "Estoy contento con cómo está jugando el equipo"

El presidente de Boca se mostró conforme con el mercado de pases y también con el ciclo que viene comandando el Vasco Rodolfo Arruabarrena

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se mostró conforme con la actualidad de su club de la mano del entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, sobre quien opinó que está “contento del equipo que tiene”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario también dio a entender que no realizará más incorporaciones al estar satisfecho con el mercado de pases realizado, que le permite estar “contento” con la forma de jugar del equipo.

Boca se encuentra en el día previo a jugar por los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Vélez desde las 21:15 del miércoles 2 de septiembre y, quien gane, será rival de Racing por un lugar en la semifinal.En la previa a un duelo fundamental para el semestre de su club, en el que se medirá con el “Fortín”, Riquelme se mantuvo tranquilo, optó por no hablar de los arbitrajes y aseguró que quiere ver al hincha de Boca contento, “crecer como club” y sueña con “ganar campeonatos”.

Sobre el encuentro ante Vélez, el destacado exfutbolista opinó que será un “partido muy difícil”, sobre el que desea lo mejor desde la confianza en que su equipo sea capaz de “hacer un buen partido para poder pasar”.

Acerca de sus jugadores y el inicio del ciclo Arruabarrena, Riquelme aseguró que “Boca viene jugando bien”, a pesar de que ante Lanús les “costó”, aunque nota que en la actualidad se juega con “muchos nervios” y remarcó que el “Xeneize” ha tenido que jugar “cada 3 días”, destacando la realidad de haber jugado dos encuentros más que el resto, en el cruce de 16avos de final de la Copa Sudamericana ante O´Higgins de Chile.

“Tenemos que seguir de esta manera” continúo el dirigente deportivo, que criticó que en la actualidad “solo vale ganar”, una diferencia grande que encuentra con cómo se vivía el fútbol en su época de jugador en un club “hermoso pero con mucha presión”.

Sobre las remodelaciones en el estadio, Riquelme destacó haber conseguido el permiso para construir un polideportivo y desarrollar su infraestructura por encima de las vías del tren lindante a La Bombonera, aunque no puede presentar el proyecto porque aún no está terminado.

Por último, luego de apreciar los refuerzos conseguidos y apuntar que no buscan realizar más incorporaciones, el mandatario sentenció: “Trabajamos para que los jugadores y el cuerpo técnico estén contentos, para a fin de año darle una alegría a la gente”.