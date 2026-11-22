Gimnasia y Tiro recibirá este domingo a Tristán Suárez, desde las 21, por la ida de los cuartos de final de la Primera Nacional.

El Reducido de la Primera Nacional entra en una instancia decisiva y este domingo tendrá un cruce atractivo entre Gimnasia y Tiro de Salta y Tristán Suárez. Ambos equipos comenzarán a disputar los cuartos de final con el objetivo de dar un paso hacia las semifinales y mantener viva la ilusión de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.

El primer capítulo de la serie se jugará desde las 21 en el estadio Gigante del Norte, con el arbitraje de Andrés Gariano. La transmisión estará a cargo de LPF Play, la plataforma digital de la AFA.

Tristán Suárez afrontará este nuevo desafío después del duro golpe que significó perder la final por el primer ascenso. El equipo dirigido por José María Martínez cayó 3-1 ante Godoy Cruz y ahora deberá reacomodarse rápidamente para aprovechar la segunda oportunidad que ofrece el Reducido.

Para la visita a Salta, el entrenador tendría una variante obligada. Agustín Baldi fue expulsado en la definición ante el Tomba y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que Nicolás Sánchez aparece como su reemplazante para integrar el mediocampo.

Gimnasia y Tiro quiere aprovechar la localía

Del otro lado estará un Gimnasia y Tiro que llega fortalecido después de conseguir una clasificación importante. El conjunto conducido por Juan Manuel Azconzábal dio uno de los golpes de la instancia anterior al eliminar a Ferro Carril Oeste en Caballito y ahora buscará ratificar esa actuación frente al subcampeón de la temporada.

El Albo intentará aprovechar el respaldo de su gente y conseguir una diferencia que le permita afrontar con mayor tranquilidad el encuentro de vuelta. En principio, Azconzábal mantendría la misma formación que consiguió la clasificación frente al Verdolaga.

La serie presenta dos realidades distintas: Tristán Suárez deberá recuperarse anímicamente de la derrota en la final, mientras que Gimnasia y Tiro buscará prolongar su buen momento y demostrar que tiene argumentos para seguir avanzando en la competencia.

Las probables formaciones de Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez

Gimnasia y Tiro: Federico Cosentino; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Jonás Aguirre; Tiago Banega, Franco Sivetti; Fabricio Rojas, Nicolás Rinaldi, Juan Rocca; Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Nicolás Fernández; Manuel Guillén, Marcos Enrique, Nicolás Del Priore, Nicolás Sánchez; Diego Becker; Kevin Colli y Renzo Conechny. DT: José María Martínez.

Hora: 21.

Estadio: Gigante del Norte, Salta.

Árbitro: Andrés Gariano.