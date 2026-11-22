Franco Colapinto analizó su actuación en Las Vegas, donde terminó sexto y volvió a sumar ocho puntos. Resaltó la posibilidad de competir y superar a los pilotos de Ferrari y McLaren.

Franco Colapinto encontró en Las Vegas una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1. Después de finalizar sexto en el Gran Premio disputado en el circuito callejero estadounidense, el argentino expresó su satisfacción por haber podido competir de igual a igual con escuderías que habitualmente se encuentran por delante de Alpine.

“Fue una carrera larga, creo que divertida para los fanáticos, divertida para ver. Lindo haber peleado con los equipos de adelante. Así que nada, contento obviamente con los puntos, contento con el puesto seis y el cinco de Pierre. Muy positivo”, manifestó el piloto bonaerense después de la competencia.

El resultado tuvo un valor especial para Alpine, que consiguió ubicar a sus dos representantes entre los seis primeros. Sin embargo, el camino de Colapinto no fue sencillo. El argentino reconoció que sufrió especialmente durante el comienzo de la prueba por el comportamiento de los neumáticos blandos.

“Las primeras vueltas no fueron buenas. Los blandos no tenían nada de grip, comparado con el resto íbamos muy mal, bloqueando y patinando mucho”, explicó sobre las dificultades que condicionaron su rendimiento inicial.

Colapinto volvió a medirse con Ferrari y McLaren

El sexto lugar en Las Vegas le permitió a Colapinto repetir su mejor resultado en la máxima categoría, una marca que había conseguido anteriormente en el Gran Premio de Canadá, disputado en Montreal en mayo de 2026.

Seis meses después, el argentino volvió a meterse entre los seis mejores y destacó especialmente la posibilidad de superar a pilotos de equipos más competitivos.

“Poder adelantar a los McLaren y a los Ferrari es muy divertido para nosotros, y es algo que no podemos hacer muy seguido. Desde Monza no habíamos vuelto a hacerlo y ahora estamos peleando contra ellos”, remarcó.

Además, el piloto de Alpine consideró que el resultado representa una recompensa para todo el equipo, después de algunas presentaciones en las que no habían conseguido plasmar su potencial.

“Después de estas dos últimas carreras difíciles, el equipo se merece este resultado, y estoy muy feliz”, agregó.

Cómo quedaron Colapinto y Alpine en los campeonatos

Con los ocho puntos obtenidos en Las Vegas, Colapinto llegó a las 35 unidades y se ubica en el duodécimo puesto del Campeonato de Pilotos. Alpine, por su parte, alcanzó los 87 puntos y conserva la sexta posición en el Campeonato de Constructores.

La próxima presentación de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Qatar, previsto del 27 al 29 de noviembre en el circuito de Lusail. Será la penúltima cita de una temporada en la que Colapinto volvió a encontrar competitividad y protagonismo.