Rosario Central recibe este domingo a Gimnasia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura. El partido se jugará desde las 16.

Rosario Central intentará dejar atrás la frustración por no haber conseguido el bicampeonato de liga y enfocarse en un nuevo objetivo: avanzar en el Torneo Clausura. Este domingo, desde las 16, el equipo rosarino recibirá a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final, en una eliminatoria que no admite margen de error.

El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será de ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega con números que respaldan su condición de candidato. Terminó primero en la Zona B con 34 puntos y una racha de cinco victorias consecutivas. Además, compartió con Instituto el registro de mayor cantidad de triunfos en la fase regular, con diez, y apenas sufrió dos derrotas en sus 16 presentaciones.

Su última actuación fue un 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto, resultado que le permitió cerrar de la mejor manera la primera etapa. Sin embargo, el clima en Arroyito quedó atravesado por la frustración de haber perdido la posibilidad de consagrarse campeón de la tabla anual.

La victoria agónica de Boca, que terminó asegurándose el título de Campeón de Liga, desactivó el festejo que los hinchas de Central ya habían comenzado a celebrar en las tribunas. Ahora, el equipo deberá recuperar la concentración y demostrar que puede transformar ese golpe en un impulso para la definición del campeonato.

Gimnasia de Mendoza se metió en los playoffs sobre el final

Del otro lado estará un Gimnasia de Mendoza que consiguió clasificarse en la última jornada, aunque llega con una actualidad menos convincente. El equipo conducido por Darío Franco ocupa el octavo puesto de la Zona B, con 22 unidades, después de una campaña irregular.

El Lobo ganó seis partidos, perdió otros seis y empató cuatro. Su última victoria fue hace aproximadamente un mes, cuando derrotó 1-0 a Newell's. En su presentación más reciente igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia, en el clásico mendocino, un resultado que finalmente le permitió asegurarse un lugar entre los 16 mejores.

Con realidades diferentes y objetivos inmediatos en juego, Rosario Central buscará hacer valer su localía, su mejor rendimiento durante la fase regular y el respaldo de su gente para meterse en los cuartos de final. Gimnasia, en cambio, intentará dar el golpe y prolongar su participación en el certamen.

Probables formaciones de Rosario Central y Gimnasia de Mendoza

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Jáminton Campaz, Julián Fernández; Ángel Di María, Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Gimnasia (Mza): César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Germán Guiffrey, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Agustin Modica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Hora: 16.00.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Gigante de Arroyito.

TV: ESPN Premium.