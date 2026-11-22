Se concretó la fecha 15 del ascenso en el Torneo Oficial de damas

Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez abren una serie clave por un lugar en las semis del Reducido

Instituto recibe a Huracán con la ilusión de avanzar en los playoffs del Clausura

River busca recuperar protagonismo ante Lanús en el inicio de los playoffs del Clausura