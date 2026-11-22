Probables formaciones de Instituto vs Huracán
Instituto: Marcos Ledesma; Jonatan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna, Facundo Suárez, Jeremías Lázaro. DT: Diego Flores.
Instituto, que terminó como líder de su zona con 34 puntos, será local este domingo desde las 22 ante Huracán, que consiguió la clasificación en la última fecha.
Por Ovación
Instituto: Marcos Ledesma; Jonatan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna, Facundo Suárez, Jeremías Lázaro. DT: Diego Flores.
Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Hugo Nervo, Maximo Palazzo; Lucas Blondel, Oscar Cortés, Facundo Waller, Facundo Kalinger, César Ibáñez; Bruno Barticciotto, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Hora: 22.00.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Yamil Possi.
Estadio: Monumental Presidente Perón.
TV: ESPN Premium.