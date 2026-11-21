El Xeneize derrotó 2-0 al conjunto brasileño en Barranquilla, con goles de Ascacibar y Merentiel, y terminó con una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Boca Juniors volvió a celebrar una conquista internacional después de 18 años. El Xeneize derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026. Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel marcaron los goles del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que dominó gran parte del encuentro y recuperó su protagonismo en el continente.

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Boca impuso condiciones desde el arranque y encontró la ventaja

El conjunto argentino salió decidido a quedarse con el título y rápidamente comenzó a generar peligro sobre el arco defendido por Éverson. Apenas transcurridos tres minutos, un error del arquero brasileño le permitió a Miguel Merentiel disponer de una oportunidad inmejorable, pero su definición terminó estrellándose contra el travesaño.

Lejos de disminuir la intensidad, Boca continuó presionando y consiguió convertir a los 11 minutos mediante Santiago Ascacibar. Sin embargo, la acción fue invalidada por una posición adelantada detectada mediante el sistema semiautomático.

La revancha del mediocampista llegó apenas cuatro minutos después. A los 15, Ascacibar aprovechó una pelota suelta dentro del área y estableció el 1-0, desatando el festejo de los hinchas xeneizes que acompañaron al equipo en Colombia.

¡¡AHORA SÍ VALE, RUSO!! ¡¡ASCACÍBAR SE ENCONTRÓ CON LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN LA FINAL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!!



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Con el resultado a favor, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena lograron controlar el desarrollo del encuentro y limitar las posibilidades ofensivas del conjunto brasileño.

Atlético Mineiro, conducido por Eduardo Domínguez, tuvo dificultades para generar situaciones claras y se marchó al descanso sin encontrar respuestas ante el planteo del equipo argentino.

Merentiel liquidó la final y Boca terminó con 18 años de espera

El entrenador del conjunto brasileño intentó modificar el desarrollo del partido con tres variantes al comienzo del complemento. Sin embargo, Boca volvió a golpear prácticamente desde el vestuario.

A los dos minutos del segundo tiempo, Facundo Herrera inició una jugada que continuó con una gran corrida de Sebastián Villa por el sector izquierdo. El colombiano llegó hasta el fondo y envió un centro rasante que encontró a Miguel Merentiel dentro del área.

El delantero uruguayo definió de primera y convirtió el 2-0, dejando atrás la oportunidad desperdiciada durante los primeros instantes del encuentro.

¡¡ES UN GOLAZO!! ¡Villa armó una jugada TOP y Merentiel la empujó para el segundo de Boca ante Atlético Mineiro en la Final de la CONMEBOL #Sudamericana!



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Con dos goles de diferencia, el Xeneize manejó los tiempos del partido y aprovechó los espacios que comenzó a dejar Atlético Mineiro en su intento por descontar.

Aunque el conjunto brasileño mostró una reacción y Boca perdió a Leandro Paredes por una molestia física, los ingresos de Enner Valencia y Alan Velasco le permitieron al equipo argentino mantener su presencia ofensiva.

El marcador no volvió a modificarse y el pitazo final del árbitro uruguayo Andrés Matonte desató una celebración histórica para el club de La Ribera.

De esta manera, Boca conquistó su 19.º título internacional y cortó una racha de 18 años sin consagraciones fuera del país, desde la Recopa Sudamericana de 2008.

Además, el flamante campeón aseguró su participación en la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al ganador de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.