River recibirá este domingo a Lanús, desde las 19, en el Monumental, por los octavos de final. El equipo de Núñez llega después de un semestre turbulento, mientras que su rival atraviesa un cierre de fase regular en levantada.

River afrontará este domingo un compromiso determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. Desde las 19, recibirá a Lanús en el estadio Monumental, por los octavos de final, con la necesidad de conseguir una victoria que le permita seguir en carrera y cambiar la imagen que dejó durante buena parte de la temporada.

El encuentro tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo, con Gastón Monsón Brizuela a cargo del VAR, y será televisado por TNT Sports Premium. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Instituto de Córdoba y Huracán, previsto para las 22.

El presente de River está marcado por un semestre que estuvo lejos de las expectativas. Las eliminaciones prematuras en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, sumadas a una serie de resultados adversos en el campeonato local, profundizaron la crisis futbolística y terminaron provocando la salida de Eduardo Coudet.

Con Leonardo Ponzio al frente del equipo de manera interina, el Millonario consiguió encadenar resultados positivos que le permitieron cerrar la fase regular en el cuarto puesto de la Zona B, con 26 puntos. Sin embargo, la recuperación estadística todavía no terminó de convencer a sus hinchas, que esperan una respuesta futbolística en una instancia donde cualquier error puede resultar definitivo.

Lanús llega en levantada para el duelo ante River en el Monumental

Del otro lado estará un Lanús que también tuvo altibajos durante el semestre, aunque consiguió encontrar mejores respuestas en el tramo decisivo de la primera fase.

El equipo granate logró acumular seis encuentros consecutivos sin derrotas y terminó quinto en la Zona A, con 26 unidades. Esa recuperación le permitió llegar a los playoffs con mayor confianza y la ilusión de dar un golpe en una cancha siempre exigente.

El cruce aparece como una oportunidad importante para ambos. River necesita respaldar su recuperación y recuperar credibilidad ante su gente, mientras que Lanús intentará aprovechar las dudas de su rival para meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Con un lugar en los cuartos de final en juego, el Monumental será escenario de un duelo de eliminación directa en el que el Millonario buscará hacer valer la localía y el Granate intentará prolongar su buen cierre de fase regular.

Probables formaciones de River y Lanús

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 19.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: Monumental.

TV: TNT Sports Premium.