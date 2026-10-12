Godoy Cruz dejó escapar una oportunidad importante en su visita a All Boys. Igualó 0-0 en Floresta por la fecha 33 de la Primera Nacional y perdió terreno en la lucha por el primer ascenso en la zona A. El resultado, seguido de cerca por Colón, dejó al Tomba a cinco puntos de Ferro, con nueve en juego.
Godoy Cruz empató con polémica ante All Boys y Colón sigue atento a la pelea por el Reducido
Godoy Cruz igualó 0-0 ante All Boys en un partido que inició tarde por incidentes entre hinchas y la policía, y terminó con polémica por un penal anulado tras más de 20' de interrupción
Por Ovación
Polémica actuación de Lamolina en All Boys-Godoy Cruz
El encuentro estuvo marcado por un clima complicado desde antes del comienzo. Los enfrentamientos entre simpatizantes del equipo local y la Policía en las inmediaciones del estadio obligaron a retrasar media hora el inicio. La tensión también se trasladó al campo de juego: All Boys necesitaba sumar para alejarse de la zona baja, mientras que el Tomba buscaba una victoria que le permitiera acercarse a la cima.
Durante la primera mitad predominó la fricción por encima del juego asociado. Hubo mucha disputa en cada sector de la cancha y pocas situaciones claras frente a los arcos, por lo que ambos equipos se fueron al descanso sin sacarse ventajas.
En el segundo tiempo llegaron las acciones más determinantes. All Boys encontró el gol, pero la conquista fue invalidada por fuera de juego. Poco después, el árbitro Nicolás Lamolina sancionó un penal a favor de Godoy Cruz por una supuesta mano dentro del área. Martín Pino se hizo cargo de la ejecución, aunque su remate dio en el palo izquierdo y el marcador permaneció 0-0.
El cierre tuvo un episodio todavía más controvertido. A los 43 minutos, Lamolina cobró otra pena máxima para el conjunto mendocino por una infracción que había ocurrido fuera del área. La protesta de los futbolistas y el cuerpo técnico local escaló rápidamente, al punto de que le exhibieron al juez imágenes de la jugada en un teléfono celular.
Con la Policía dentro del campo para custodiar a la terna arbitral, el partido quedó interrumpido durante más de 20 minutos. Finalmente, el árbitro modificó su decisión y sancionó tiro libre en el borde del área. En la reanudación, Vicente Poggi tuvo una chance inmejorable con un remate directo que el arquero de All Boys consiguió contener.
El empate dejó a Godoy Cruz con la sensación de haber desperdiciado una ocasión clave en la recta final del campeonato. La distancia con Ferro se mantiene en cinco puntos y el margen de error es cada vez menor para un equipo que todavía aspira a quedarse con el primer ascenso.
La próxima presentación será el domingo, desde las 18, cuando el equipo dirigido por Pablo De Muner reciba a Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Feliciano Gambarte. Necesita ganar para sostener sus aspiraciones en las últimas tres fechas de la fase regular.