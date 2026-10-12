Godoy Cruz empató con polémica ante All Boys y Colón sigue atento a la pelea por el Reducido

Godoy Cruz igualó 0-0 ante All Boys en un partido que inició tarde por incidentes entre hinchas y la policía, y terminó con polémica por un penal anulado tras más de 20' de interrupción

Godoy Cruz dejó escapar una oportunidad importante en su visita a All Boys . Igualó 0-0 en Floresta por la fecha 33 de la Primera Nacional y perdió terreno en la lucha por el primer ascenso en la zona A. El resultado, seguido de cerca por Colón , dejó al Tomba a cinco puntos de Ferro , con nueve en juego.

El encuentro estuvo marcado por un clima complicado desde antes del comienzo. Los enfrentamientos entre simpatizantes del equipo local y la Policía en las inmediaciones del estadio obligaron a retrasar media hora el inicio. La tensión también se trasladó al campo de juego: All Boys necesitaba sumar para alejarse de la zona baja, mientras que el Tomba buscaba una victoria que le permitiera acercarse a la cima.

"Incidentes"



Porque así fueron los cruces entre la parcialidad de All Boys y la policía de la Ciudad.



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Durante la primera mitad predominó la fricción por encima del juego asociado. Hubo mucha disputa en cada sector de la cancha y pocas situaciones claras frente a los arcos, por lo que ambos equipos se fueron al descanso sin sacarse ventajas.

En el segundo tiempo llegaron las acciones más determinantes. All Boys encontró el gol, pero la conquista fue invalidada por fuera de juego. Poco después, el árbitro Nicolás Lamolina sancionó un penal a favor de Godoy Cruz por una supuesta mano dentro del área. Martín Pino se hizo cargo de la ejecución, aunque su remate dio en el palo izquierdo y el marcador permaneció 0-0.

"Robo en vivo y en directo"



Por el increíble penal que Nicolás Lamolina (árbitro de primera división) le regaló a Godoy Cruz ante All Boys. pic.twitter.com/l0gGTzHkoA — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

El cierre tuvo un episodio todavía más controvertido. A los 43 minutos, Lamolina cobró otra pena máxima para el conjunto mendocino por una infracción que había ocurrido fuera del área. La protesta de los futbolistas y el cuerpo técnico local escaló rápidamente, al punto de que le exhibieron al juez imágenes de la jugada en un teléfono celular.

"Justicia Divina"



Porque Martín Pino, jugador de Godoy Cruz erró el penal ante All Boys tras un papelón de Nicolás Lamolina. https://t.co/2ln5sJLy6k pic.twitter.com/Qs8FGIwgKf — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

"VAR"



Porque el jugador de All Boys le mostró la transmisión de LPF Play para mostrarle a Nicolás Lamolina que fue claramente afuera. pic.twitter.com/fUGOEFZHKA — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

Con la Policía dentro del campo para custodiar a la terna arbitral, el partido quedó interrumpido durante más de 20 minutos. Finalmente, el árbitro modificó su decisión y sancionó tiro libre en el borde del área. En la reanudación, Vicente Poggi tuvo una chance inmejorable con un remate directo que el arquero de All Boys consiguió contener.

"Nicolás Lamolina"



Porque parece que cambió de opinión y entraron todos los suplentes de Godoy Cruz a reclamarle. pic.twitter.com/sFL3lnF0YI — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

"23 minutos"



Porque fue lo que tardó Nicolás Lamolina en corregir su decisión y será tiro libre para Godoy Cruz. pic.twitter.com/0ZMED0XLCi — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

El empate dejó a Godoy Cruz con la sensación de haber desperdiciado una ocasión clave en la recta final del campeonato. La distancia con Ferro se mantiene en cinco puntos y el margen de error es cada vez menor para un equipo que todavía aspira a quedarse con el primer ascenso.

"Nicolás Lamolina"



Porque le explica al jugador de Godoy Cruz que luego de 8 minutos su asistente se dio cuenta que la falta fue fuera del área y será tiro libre ante All Boys. pic.twitter.com/TQOnNBq9bp — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

La próxima presentación será el domingo, desde las 18, cuando el equipo dirigido por Pablo De Muner reciba a Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Feliciano Gambarte. Necesita ganar para sostener sus aspiraciones en las últimas tres fechas de la fase regular.