El presidente del Pincha analizó la caída frente a Palmeiras en Montevideo, pidió autocrítica, agradeció el acompañamiento de los hinchas y dejó un mensaje a futuro.

La ilusión de Estudiantes de conquistar su quinta Copa Libertadores quedó trunca tras la derrota por 1-0 frente a Palmeiras en Montevideo. Después del encuentro, Juan Sebastián Verón expresó sus sensaciones y dejó en claro que el club deberá realizar una profunda autocrítica para volver a competir por el máximo trofeo continental, sin dejar de reconocer el camino recorrido durante 2026.

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La reflexión de Verón después del golpe en la Libertadores

El presidente de Estudiantes, que supo levantar el trofeo continental como futbolista en 2009, no pudo conseguir su primera consagración en el certamen desde su función dirigencial.

En diálogo con EDLP Info, la Brujita dejó en claro su postura frente al resultado adverso y remarcó una de las características que identifica históricamente a la institución platense.

“No me gusta ser romántico en la derrota. Nosotros vivimos del triunfo y hacemos estandarte de eso”, manifestó.

Sin embargo, Verón también destacó la importancia de valorar el recorrido del equipo conducido por Alexander Medina y utilizar esta experiencia como punto de partida para los próximos desafíos.

“Hay que ser obviamente críticos, mirarnos para adentro y ver qué es lo que nos faltó para, a partir de ahí, empezar de nuevo. Vamos a volver, sin ningún tipo de dudas”, aseguró.

El agradecimiento de Verón a los hinchas de Estudiantes

Más allá de la frustración deportiva, el máximo dirigente del Pincha dedicó unas palabras a los simpatizantes que viajaron hasta Uruguay para acompañar al equipo en una nueva definición internacional.

“Quiero agradecerle a la gente que vino hasta acá. Mucho más a aquellos que vinieron sin entrada para acompañar en este momento importante de la historia del club”, expresó.

También hizo extensivo su reconocimiento a quienes siguieron el encuentro desde La Plata y otros puntos del país, sin tener la posibilidad de trasladarse a Montevideo.

Estudiantes perdió la final por la mínima diferencia debido a la conquista del paraguayo Ramón Sosa, exfutbolista de Gimnasia de La Plata, a los siete minutos del complemento. De esta manera, Palmeiras consiguió su cuarta Copa Libertadores y privó al conjunto argentino de sumar una nueva estrella internacional.