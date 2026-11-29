Un contrato firmado en enero de 2023 y secuestrado durante allanamientos judiciales establece que la firma WICCA SAS, vinculada a María Florencia Sartirana, recibe ese porcentaje de la recaudación bruta de los partidos disputados como local.

La esposa del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, María Florencia Sartirana, percibe desde 2023 el 2% de la recaudación bruta por la venta de entradas de los partidos que la Selección argentina disputa en el país. El dinero llega a través de su empresa, WICCA SAS , según surge de un contrato que fue secuestrado durante allanamientos judiciales.

El acuerdo fue firmado el 24 de enero de 2023 por Claudio Tapia, Víctor Blanco y el empresario Javier Faroni. A través de ese convenio, Mastea 123 SA, operadora de la plataforma Deportick, obtuvo la exclusividad comercial de la venta de entradas luego del Mundial de Qatar.

El contrato establece una comisión total del 9% más IVA sobre la recaudación de cada partido, con un descuento previo del 3% correspondiente a los pagos con tarjetas. De ese porcentaje, Faroni retiene el 7% y el 2% restante se deriva a WICCA SAS, a cambio de presuntos servicios de logística y asesoramiento integral, según una investigación publicada por el diario La Nación.

Sin embargo, los registros comerciales y las investigaciones encabezadas por el fiscal Pedro Simón indican que WICCA SAS administra los centros de estética La Fleur de Sarti, ubicados en Recoleta y Nordelta. También figura como responsable del pago de expensas de propiedades que el matrimonio tiene en Pilar.

La sociedad fue constituida en 2019 con la participación de personas vinculadas a Toviggino, entre ellas Juan Pablo Beacon y Olga Marina Delgado. En 2024, Sartirana asumió la presidencia de la firma y trasladó su sede a un domicilio cercano a un departamento del dirigente.

Desde marzo de 2023, la Selección disputó 18 partidos como local, con ingresos millonarios por la venta de localidades. Entre ellos se destacan los US$4,5 millones recaudados ante Panamá, los US$11 millones frente a Paraguay, más de US$15 millones contra Brasil en 2025 y los US$13 millones del partido de despedida de Lionel Messi. En este último encuentro, WICCA habría recibido cerca de US$260.000.

El convenio también contempló el Mundial Sub-20 de 2023, para el que se estableció una comisión del 10%, aunque no aparece una mención directa a WICCA. Además, el acuerdo permitió que Deportick extendiera su actividad comercial a clubes como Rosario Central.

Por su parte, tanto la AFA como el entorno de Toviggino evitaron responder las consultas sobre el convenio, que tiene vencimiento previsto para el próximo 31 de diciembre.