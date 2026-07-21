Gran victoria de Regatas de Santa Fe en Buenos Aires

Un triunfo de visitante altamente cotizado se trajo Regatas de Santa Fe ante River Plate por la 8° fecha de la Liga de Honor de waterpolo en el Más Monumental

Regatas de Santa Fe se reencontró con la victoria en la Liga de Honor de waterpolo. El elenco lagunero venía de cosechar un triunfo y una derrota en el cierre de la primera rueda, pero ahora se recompuso y ante un duro rival y en condición de visitante consiguió la tercera victoria en la competencia federal. En cumplimiento de la 8° fecha del certamen, en el estadio Más Monumental, Regatas de Santa Fe se impuso a River Plate por un ajustado 12 a 11.

La escuadra lagunera se quedó con un gran triunfo en un partido muy parejo y muy disputado y que tuvo a Nicolás Fernández de la visita como el MVP. Matías Picatto fue el máximo goleador de River Plate con 4 goles, refrendando el buen momento por el que está pasando. En la próxima fecha los santafesinos serán anfitriones de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, el puntero del certamen, en el natatorio Pedro Consuegra.

Los santafesinos venían de cerrar la primera etapa del campeonato, la primera rueda, con un empate ante Combinado Beta y se quedaron con la victoria en la definición por penales. Un gran esfuerzo de todo el equipo para seguir sumando y continuar con este camino. En dicho cotejo se produjo el debut de Gian Colombo en el plantel de primera. Ello fue consecuencia directa del compromiso, la entrega y la pasión que le pone el jugador a cada entrenamiento en la semana.

Para el elenco verde y oro en ese empate 14 a 14, que logró quedarse con la victoria en la definición por penales, los goleadores fueron Mateo Freyre con 4, Matías Picatto con 4, Alejo Barbosa 2, Agustín Trossero 2, Facundo Doello 1 y Valentino Abelenda 1. En la fecha anterior a este cotejo disputado en cancha de Newell´s de Rosario, Regatas perdió de local ante Gimnasia de Rosario 22 a 17 con 5 goles de Mateo Freyre.

En el inicio de la segunda rueda, en el estadio Más Monumental de River Plate, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires doblegó con autoridad a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 16 a 11 y se mantiene en lo más alto de la tabla, en un cotejo que tuvo a Carlos Camnasio como MVP quien fue el autor de ocho goles, mientras que Mazzoni cosechó cinco. Para los rosarinos, Corsi, consiguió anotar seis tantos. En el sur de la provincia de Santa Fe, Provincial de Rosario derrotó a Independiente por 17 a 13. El MVP fue el rosarino Lautaro Camino con seis goles.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia de Buenos Aires 8, Gimnasia de Rosario 6, Provincial de Rosario 5, Regatas de Santa Fe y River Plate 3; Náutico Avellaneda de Rosario 2, Combinado Beta e Independiente 1. De la octava fecha queda pendiente de disputa el cruce entre Náutico con Combinado. Por la novena fecha, el sábado 25, se medirán Regatas de Santa Fe con GEBA de Buenos Aires, Gimnasia de Rosario con Independiente, Combinado Beta con Provincial y River Plate con Náutico de Rosario.

Síntesis

River Plate 11- Regatas de Santa Fe 12

River Plate: Alejandro Villanueva, Juan Pablo Río, Diego Giraudo, Tomás Pannitto, Guido Reboredo, Francisco Gayarín, Federico Río, Francisco Villanueva, Matías Ballardini, Juan Manuel Gayarín, Ignacio Rey, Sebastián Ventura. DT: Adrián Terán.

Regatas de Santa Fe: Mateo Del Rosso, Octavio Molinas, Mateo Freyre, Agustín Trossero, Lucas Picatto, Facundo Ramb, Burgagna, Gian Colombo, Matías Picatto, Valentino Abelenda y Nicolás Fernández. DT: Eduardo Bonomo y Ovidio López.

Goleadores: Juan Manuel Gayarín 3, Río 2, Pannitto 2, Manocchio 2, Giraudo 1, Francisco Gayarín 1 (CARP); Matías Picatto 3, Trossero 3, Ram 2, Molinas 1, Freyre 1, Abelenda 1, Nicolás Fernández MVP.

Expulsiones: River:8 a favor; Regatas: 6 a favor.

Árbitros: Eduardo Crescente y Maximiliano Palacio

Estadio: Más Monumental (River Plate)