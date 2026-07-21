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Con la vuelta de Barrios, Colón tendría dos cambios para recibir a Chaco For Ever

Pier Barrios dejó atrás una lesión muscular y se perfila para volver al equipo. Por otra parte, Gabriel Risso Patrón será titular

Ovación

Por Ovación

21 de julio 2026 · 11:22hs
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Pier Barrios está recuperado y volvería a ser titular en Colón.

Prensa Colón

Pier Barrios está recuperado y volvería a ser titular en Colón.

Colón tiene por delante una semana larga de trabajo, dado que jugará el domingo a las 15.30 ante Chaco For Ever en el estadio Brigadier López.

Colón tendría dos cambios para jugar con Chaco For Ever

Y para ese encuentro, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán dispondría de dos variantes y ambas será en el bloque defensivo.

La primera de ellas sería la vuelta de Pier Barrios recuperado de un desgarro. El zaguero se perdió los últimos cuatro partidos que disputó el Sabalero

El primero ante Chaco For Ever por estar suspendido y los tres restantes (Deportivo Madryn, Central Norte y Ferro) por lesión. No obstante, ya está recuperado y volvería al equipo en lugar de Sebastián Olmedo.

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Por su parte, la otra variante será el debut como titular de Gabriel Risso Patrón. Si bien ya sumó minutos ante Ferro, en esta ocasión estará desde el arranque, debido a que Leandro Allende suma cinco tarjetas amarillas.

En principio serían los dos cambios que dispondría Medrán. Más allá de que pueda especularse con la chance de que juegue Franco García en lugar de Darío Sarmiento. Pero la sensación es que este último seguiría como titular.

La probable formación sabalera sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Gabriel Risso Patrón; Ignacio Antonio, Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Colón Pier Barrios Chaco For Ever
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