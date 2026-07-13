Uno Santa Fe | Ovación | Harry Kane

Harry Kane palpitó el duelo del Mundial ante Argentina: "Va a ser un partido especial"

El centrodelantero publicó un mensaje después de superar los cuartos de final.

13 de julio 2026 · 09:38hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Harry Kane palpitó el duelo del Mundial ante Argentina: Va a ser un partido especial

El destacado delantero de la selección inglesa, Harry Kane, agradeció el “apoyo” de sus hinchas y comenzó a palpitar la semifinal, en la que deberá enfrentar a Argentina, catalogándola como un encuentro “muy duro”.

El futbolista del Bayern Múnich alemán valoró el triunfo pasado ante el representativo noruego, con el que lograron superar los cuartos de final por segunda vez en los últimos 36 años.

La Selección argentina enfrentará a Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial 2026 este miércoles 15 de julio desde las 16:00 (horario argentino), por un lugar en la gran final de la Copa del Mundo.

En el día posterior a “otra gran victoria inglesa”, el delantero Harry Kane se tomó un momento para destacar lo conseguido por su equipo y agradecer el acompañamiento de los simpatizantes británicos.

“No podría estar más orgulloso del equipo”, comentó el referente del plantel, que destacó que pudieron imponerse en “una verdadera batalla ante un rival realmente bueno”, en la que el clima tampoco colaboró: “hacía calor y había mucha humedad”.

Harry Kane destacó las fortalezas de Inglaterra

Además, el centrodelantero se quedó con el sacrificio de sus compañeros, que sacaron fuerzas “desde lo más profundo” para lograr el pase de ronda, asegurando que “el fútbol no siempre es lindo”, pero remarcando que lo más importante es que pudieron “encontrar la forma” de superar al elenco noruego.

Sobre los festejos posteriores, siendo ya una tradición de esta Copa del Mundo que el combinado inglés termine los partidos celebrando ante su público con la canción “Wonderwall” de Oasis de fondo, Kane aseguró que haber vivido ese momento nuevamente significa “un sentimiento especial”, que tanto él como sus compañeros van a “atesorar para siempre”.

El destacado delantero, que no pudo levantar títulos hasta los 32 años, recordó que este deporte “da vuelta la página muy rápido” y resaltó la importancia de la semifinal de este miércoles, en un partido ante la selección argentina que “va a ser especial y también muy duro”.

Luego de enfatizar en que el objetivo principal durante estos días será la recuperación física y la preparación, Kane sentenció agradeciendo el apoyo de los ingleses y esperando que puedan mantener la racha positiva en la actual Copa del Mundo.

Harry Kane Mundial Argentina
Noticias relacionadas
atletico de rafaela abre la busqueda de un nuevo entrenador tras la salida de ivan juarez

Atlético de Rafaela abre la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Iván Juárez

Otto Fritzler fue imparable en Posadas y Mercedes-Benz logró su primera victoria en el TC.    

Otto Fritzler ganó en Posadas y selló el primer triunfo de Mercedes-Benz en el TC

argentina volvera al azul ante inglaterra: la camiseta que revive dos noches historicas

Argentina volverá al azul ante Inglaterra: la camiseta que revive dos noches históricas

messi y lisandro martinez, en el 11 ideal de los cuartos de final

Messi y Lisandro Martínez, en el 11 ideal de los cuartos de final

Lo último

Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

Último Momento
Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

Festejo mundialista: tras la clasificación de la Selección se recolectaron casi 1.200 kilos de basura en Santa Fe

Festejo mundialista: tras la clasificación de la Selección se recolectaron casi 1.200 kilos de basura en Santa Fe

Atlético de Rafaela abre la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Iván Juárez

Atlético de Rafaela abre la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Iván Juárez

Ovación
Argentina volverá al azul ante Inglaterra: la camiseta que revive dos noches históricas

Argentina volverá al azul ante Inglaterra: la camiseta que revive dos noches históricas

Messi y Lisandro Martínez, en el 11 ideal de los cuartos de final

Messi y Lisandro Martínez, en el 11 ideal de los cuartos de final

La Selección volvió a los entrenamientos, con la mirada puesta en Inglaterra

La Selección volvió a los entrenamientos, con la mirada puesta en Inglaterra

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

Harry Kane palpitó el duelo del Mundial ante Argentina: Va a ser un partido especial

Harry Kane palpitó el duelo del Mundial ante Argentina: "Va a ser un partido especial"

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados