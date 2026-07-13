Harry Kane palpitó el duelo del Mundial ante Argentina: "Va a ser un partido especial"

El destacado delantero de la selección inglesa, Harry Kane , agradeció el “apoyo” de sus hinchas y comenzó a palpitar la semifinal, en la que deberá enfrentar a Argentina, catalogándola como un encuentro “muy duro”.

El futbolista del Bayern Múnich alemán valoró el triunfo pasado ante el representativo noruego, con el que lograron superar los cuartos de final por segunda vez en los últimos 36 años.

La Selección argentina enfrentará a Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial 2026 este miércoles 15 de julio desde las 16:00 (horario argentino), por un lugar en la gran final de la Copa del Mundo.

En el día posterior a “otra gran victoria inglesa”, el delantero Harry Kane se tomó un momento para destacar lo conseguido por su equipo y agradecer el acompañamiento de los simpatizantes británicos.

“No podría estar más orgulloso del equipo”, comentó el referente del plantel, que destacó que pudieron imponerse en “una verdadera batalla ante un rival realmente bueno”, en la que el clima tampoco colaboró: “hacía calor y había mucha humedad”.

Harry Kane destacó las fortalezas de Inglaterra

Además, el centrodelantero se quedó con el sacrificio de sus compañeros, que sacaron fuerzas “desde lo más profundo” para lograr el pase de ronda, asegurando que “el fútbol no siempre es lindo”, pero remarcando que lo más importante es que pudieron “encontrar la forma” de superar al elenco noruego.

Sobre los festejos posteriores, siendo ya una tradición de esta Copa del Mundo que el combinado inglés termine los partidos celebrando ante su público con la canción “Wonderwall” de Oasis de fondo, Kane aseguró que haber vivido ese momento nuevamente significa “un sentimiento especial”, que tanto él como sus compañeros van a “atesorar para siempre”.

El destacado delantero, que no pudo levantar títulos hasta los 32 años, recordó que este deporte “da vuelta la página muy rápido” y resaltó la importancia de la semifinal de este miércoles, en un partido ante la selección argentina que “va a ser especial y también muy duro”.

Luego de enfatizar en que el objetivo principal durante estos días será la recuperación física y la preparación, Kane sentenció agradeciendo el apoyo de los ingleses y esperando que puedan mantener la racha positiva en la actual Copa del Mundo.