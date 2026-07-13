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Atlético de Rafaela abre la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Iván Juárez

La derrota como local ante Deportivo Maipú marcó el final del ciclo del DT, que dejó el cargo de común acuerdo con la dirigencia. Mientras el plantel volverá este lunes a los entrenamientos con un cuerpo técnico interino, la dirigencia ya trabaja en la elección de su sucesor.

Ovación

Por Ovación

13 de julio 2026 · 09:59hs
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Atlético de Rafaela abre la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Iván Juárez

Atlético de Rafaela inició una nueva etapa. Después de la caída por 3-1 frente a Deportivo Maipú en el estadio Monumental, la dirigencia resolvió poner punto final al ciclo de Iván Juárez como entrenador del primer equipo, una decisión que fue comunicada oficialmente este domingo.

El traspié frente al conjunto mendocino profundizó el mal momento futbolístico de La Crema, que acumula cuatro partidos consecutivos sin victorias, una racha que terminó acelerando la salida del entrenador.

Una decisión consensuada en Atlético de Rafaela

Desde la institución explicaron que la desvinculación se produjo de común acuerdo entre Juárez, el Consejo Directivo y la Subcomisión de Fútbol, cerrando un proceso que había comenzado hace poco más de un año.

El exmediocampista había regresado al club en mayo de 2024 para desempeñarse como director deportivo. Sin embargo, pocos meses después, en agosto, asumió el desafío de conducir al plantel profesional tras ser designado entrenador.

Durante su gestión dirigió 68 partidos oficiales, con un balance de 30 victorias, 21 empates y 17 derrotas, números que incluyen uno de los grandes logros recientes de la institución: el ascenso a la Primera Nacional conseguido en 2025.

El reconocimiento de Atlético a uno de sus ídolos

La salida de Juárez estuvo acompañada por un mensaje cargado de afecto por parte del club, que destacó su identificación con la institución.

En sus redes sociales, Atlético publicó un comunicado en el que expresó: "Hay personas que llegan a un club. Y hay otras que son parte de su historia", para luego cerrar con una frase que refleja el vínculo entre ambas partes: "Esta siempre será tu casa y las puertas siempre estarán abiertas".

El mensaje dejó en claro que, más allá del final de su ciclo como entrenador, Juárez seguirá ocupando un lugar especial en la historia de La Crema.

Comienza la búsqueda del reemplazante

Con el cargo vacante, la dirigencia pondrá en marcha la búsqueda del nuevo entrenador, con el objetivo de encontrar rápidamente al sucesor para intentar revertir el presente futbolístico del equipo.

Mientras tanto, este lunes por la mañana el plantel retomará los entrenamientos en el predio del Autódromo Ciudad de Rafaela, bajo las órdenes de integrantes de la estructura futbolística del club, quienes asumirán de manera interina la conducción del equipo.

El próximo compromiso será frente a Temperley, un partido para el que Atlético espera llegar con una idea más clara sobre quién será el encargado de conducir al plantel en la continuidad de la temporada.

Atlético de Rafaela Juárez Deportivo Maipú
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