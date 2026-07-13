Uno Santa Fe | Ovación | Selección

La Selección volvió a los entrenamientos, con la mirada puesta en Inglaterra

La Selección Argentina volvió a practicar en Kansas City de cara al duelo ante Inglaterra por las semifinales del Mundial.

13 de julio 2026 · 07:59hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Selección volvió a los entrenamientos, con la mirada puesta en Inglaterra

La Selección argentina volvió a entrenarse luego de un exigente triunfo por 3-1 ante Suiza y en la previa del duelo en el que deberá enfrentar a Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

El representativo nacional cumplió con el cronograma habitual en los días pospartido, con una práctica integrada por los futbolistas que no sumaron minutos o tuvieron poco rodaje en el duelo ante los suizos.

Mientras tanto, con el astro Lionel Messi a la cabeza, quienes disputaron la mayor cantidad de minutos en un enfrentamiento en el que el representativo argentino tuvo que jugar un alargue posterior a los 90 minutos reglamentarios hicieron trabajos regenerativos, enfocados en el gimnasio y la recuperación muscular.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni volverá a jugar este miércoles 15 de julio, desde las 16:00 (horario argentino) y en el estadio Mercedes-Benz, de Atlanta, en búsqueda de jugar su segunda final consecutiva y tercera en los últimos cuatro mundiales, con Inglaterra como su rival.

La Selección no perdió el tiempo luego de un triunfo sufrido ante Suiza y regresó a la concentración en Kansas City para realizar un entrenamiento vespertino, con el foco puesto en el combinado inglés.

En un entrenamiento que tuvo lugar en el complejo Sporting KC Training Center, quienes tuvieron mayor rodaje en el enfrentamiento ante el elenco europeo pusieron el foco de manera plena en la recuperación, a solo tres días de volver a jugar y nada menos que en una semifinal.

Actividad normal para los suplentes de la Selección Argentina

Por otro lado, los futbolistas que no ingresaron desde el banco de suplentes, acompañados por los jugadores que disputaron pocos minutos, realizaron actividad en campo, con una entrada en calor que incluyó ejercicios técnicos con pelota y, posteriormente, movimientos de transición defensa-ataque, una faceta en la que la lentitud del mediocampo argentino ha generado falencias durante esta Copa del Mundo.

La práctica fue cerrada con cuatro bloques de presión y recuperación de pelota en espacios reducidos.

En un Mundial en el que aún no pudo mantener vallas invictas en los duelos eliminatorios, con seis goles en contra en los últimos cuatro partidos, Argentina ya comenzó la preparación para medirse con Inglaterra, un equipo que combina solidez y velocidad con la jerarquía absoluta de sus jugadores ofensivos, entre los que se destaca el enganche Jude Bellingham, el extremo Bukayo Saka y el centrodelantero Harry Kane.

Los preparativos continuarán mañana, en un entrenamiento en el que ya se sumará el grupo de futbolistas que tuvieron trabajos de menor intensidad este domingo y que se realizará en horas del mediodía en Kansas, a puertas cerradas.

Selección Inglaterra Mundial
Noticias relacionadas
messi tendra su duelo pendiente: por primera vez enfrentara a inglaterra con la seleccion

Messi tendrá su duelo pendiente: por primera vez enfrentará a Inglaterra con la Selección

scaloni en la previa a los cuartos de final: jugaremos muy parecido al partido pasado

Scaloni en la previa a los cuartos de final: "Jugaremos muy parecido al partido pasado"

la seleccion quiere mantener vivo el sueno del bicampeonato frente a suiza

La Selección quiere mantener vivo el sueño del bicampeonato frente a Suiza

la confesion de nico paz sobre su primer mundial con la seleccion argentina

La confesión de Nico Paz sobre su primer Mundial con la Selección argentina

Lo último

Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

Último Momento
Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

Festejo mundialista: tras la clasificación de la Selección se recolectaron casi 1.200 kilos de basura en Santa Fe

Festejo mundialista: tras la clasificación de la Selección se recolectaron casi 1.200 kilos de basura en Santa Fe

Atlético de Rafaela abre la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Iván Juárez

Atlético de Rafaela abre la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Iván Juárez

Ovación
Argentina volverá al azul ante Inglaterra: la camiseta que revive dos noches históricas

Argentina volverá al azul ante Inglaterra: la camiseta que revive dos noches históricas

Messi y Lisandro Martínez, en el 11 ideal de los cuartos de final

Messi y Lisandro Martínez, en el 11 ideal de los cuartos de final

La Selección volvió a los entrenamientos, con la mirada puesta en Inglaterra

La Selección volvió a los entrenamientos, con la mirada puesta en Inglaterra

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

Harry Kane palpitó el duelo del Mundial ante Argentina: Va a ser un partido especial

Harry Kane palpitó el duelo del Mundial ante Argentina: "Va a ser un partido especial"

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados