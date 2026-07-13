El operativo especial ordenado por el municipio comenzó a la madrugada del mismo domingo y abarcó Bulevar, Plaza Pueyrredón y la rotonda de Unión.

Festejo mundialista: tras la clasificación de la Selección se recolectaron casi 1.200 kilos de basura en Santa Fe

La histórica clasificación de la Selección Argentina a las semifinales de la Copa del Mundo desató una marea de festejos en la capital provincial, pero también demandó una respuesta logística inmediata para ordenar la ciudad.

La Municipalidad de Santa Fe confirmó el éxito del operativo especial de limpieza y control vehicular dispuesto por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, el cual permitió recuperar la fisonomía urbana y liberar los accesos en tiempo récord.

El despliegue de las cuadrillas operativas comenzó a las 2:30 de la madrugada del domingo y se extendió de manera ininterrumpida hasta las 7, hora en la que concluyeron de forma definitiva los trabajos de barrido y saneamiento sobre ambas manos de Bulevar Gálvez. A partir de ese momento, los agentes procedieron a levantar los cortes preventivos, normalizando el flujo del tránsito antes del inicio de la hora pico escolar y laboral.

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El mapa del despliegue y los residuos recolectados

El operativo fue ejecutado por el personal de la Dirección de Higiene Urbana, quienes focalizaron sus esfuerzos en los nodos geográficos que registraron la mayor concentración de hinchas durante la tarde y noche del domingo. Las intervenciones se concentraron en las siguientes zonas críticas:

Bulevar Gálvez en sus intersecciones con calles Rivadavia y Pellegrini.

Los espacios verdes de la Plaza Pueyrredón y las inmediaciones de la histórica Estación Belgrano.

El macrocentro y oeste, específicamente en la rotonda frente al estadio del Club Atlético Unión y sobre la Avenida Freyre.

Como balance final de las tareas de limpieza, el municipio santafesino informó que se recolectaron exactamente 1.180 kilogramos de residuos urbanos. La recolección masiva de botellas, plásticos y cartones fue clave para evitar el taponamiento de los desagües pluviales en los principales corredores del macrocentro.

Coordinación integral para la normalización urbana

Desde el Palacio Municipal destacaron la articulación multiagencial que hizo posible recuperar la normalidad de los espacios públicos a pocas horas de concluidas las masivas celebraciones. La labor conjunta de los inspectores de la Secretaría de Control y la Dirección de Tránsito, en sintonía con las cuadrillas de Higiene Urbana, garantizó que la transitabilidad y la limpieza estuvieran garantizadas para el uso de todos los vecinos desde el comienzo de la jornada comercial.