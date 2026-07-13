Otto Fritzler ganó en Posadas y selló el primer triunfo de Mercedes-Benz en el TC

Mercedes Benz consiguió su primera victoria en el TC de la mano de Otto Fritzler, quién repitió victoria en suelo misionero como en 2025. Jonatan Castellano conservó su liderazgo en el campeonato.

Otto Fritzler ganó la final de la octava fecha del Turismo Carretera (TC) en el Autódromo Rosamonte de Posadas y le otorgó a Mercedes-Benz su primer triunfo en la historia de la categoría, que se desarrolló ante un importante marco de público. El piloto del Prestige Auto Racing Team alcanzó su tercera victoria desde su debut en la máxima categoría. Nicolás Bonelli finalizó en el segundo lugar y Julián Santero completó el podio, mientras Jonatan Castellano conservó el liderazgo del campeonato.

El éxito de Fritzler marcó un hecho histórico para el Turismo Carretera. Mercedes-Benz se convirtió en la octava marca que consigue una victoria en la categoría, junto a Ford, Chevrolet, Dodge, Torino, Toyota, Volvo y BMW La próxima presentación del Turismo Carretera y del TC Pista se disputará el 1 y 2 de agosto en el Autódromo Internacional de Villicum, en San Juan. Las categorías llegarán a esa cita con el campeonato abierto y luego de un fin de semana que dejó un resultado histórico para Mercedes-Benz y el primer festejo de Gallo en la divisional telonera.

Otto Fritzler volvió a conquistar Posadas

Posadas tiene dueño: Otto Fritzler es el ganador del Gran Premio Lusqtoff por la octava fecha del Turismo Carretera y alcanzó un hito histórico al conseguir la primera victoria para Mercedes Benz en la máxima categoría. Fritzler volvió a ganar en Posadas tras conseguirlo en 2025, llegó a 3 victorias en la categoría y escaló al segundo puesto del campeonato. En el podio lo acompañaron Nicolás Bonelli, de Ford, y Julián Santero, con BMW.

Fritzler revalidó la pole del sábado, y aunque largó tercero luego de ser la serie más lenta por un pace car, se impusó desde atrás a puro ritmo y adelantamiento. Por su parte, Bonelli no pudo aguantar el primer puesto, pero repitió su mejor resultado. Santero llegó a 27 podios y arrancó muy bien su historia con Rodolfo “Rody” Agut como motorista.

Con el semáforo en verde, Nicolás Bonelli y Christian Ledesma largaron a la par, pero la cuerda le permitió al entrerriano quedarse con la punta. Bonelli, que ayer reconoció que era su mejor año en cuanto a rendimiento, pero el peor en resultados, empezó a sacar ventaja con Ledesma, que perdía terreno y ritmo con el Camaro. Incluso con una neutralización, producto de un encontronazo en la cola de la grilla, Bonelli volvía a distanciarse.

Los caminos de Otto Fritzler y Mercedes-Benz se unieron este año y en la 8ª fecha del campeonato 2026 alcanzaron el objetivo de la victoria.

Pero para la vuelta 6, Otto Fritzler pasó al campeón del 2006 con un maniobron e inmediatamente, Fritzler empezó a “amenazar” a Bonelli. Ya entrando en la mitad de la final, Augusto Carinelli sufrió un accidente y provocó la salida del pace car. En la resalida en el giro 15, el careo fue entre Bonelli y Fritzler. Otto se mandó por fuera y completó el adelantamiento en la curva 2. Y atrás también hubo movimiento, ya que Ledesma pasó del tercer al sexto lugar momentáneo.

Finalmente, Fritzler, Bonelli, y Santero se escaparon del resto y cruzaron la bandera a cuadros. Cuarto fue Nicolás Trosset, de gran fin de semana con el Mustang, quinto terminó Ledesma con Camaro, sexto fue Mariano Werner con Ford, séptimo fue Facundo Ardusso, de Ford, que firmó el mejor fin de semana del 2026; octavo finalizó el líder del campeonato Jonatan Castellano, con Dodge; noveno cruzó Jeremías Scialchi, de Ford, y completó el décimo puesto Ignacio Faín con el Torino.

El campeonato sigue liderado por Castellano que llegó a 232,5 puntos. Otto es nuevo escolta con 216,5 y Manuel Urcera cayó a la tercera posición con 202 unidades, en su debut con Mercedes Benz. Mauricio Lambiris es cuarto con 199,5 y Agustín Canapino lo sigue con 195,5. La próxima edición del TC es en San Juan el próximo 2 de agosto, por la novena fecha, y a nada de cerrarse la etapa regular.

“Estoy contento y agradecido con todo el equipo y los que hicieron posible esto. Tuvimos dos maniobras precisas y muy buenas. Tenía que ser así, de otra forma no iba a poder ganar” expresó el piloto bonaerense de Bella Vista. El talentoso volante de 23 años resaltó que "la realidad es que después de la serie pensé que no tenía posibilidad de ganar, pero estaba convencido de que iba a dar todo. En la largada puse todo para que Santero no me pase, después puse todo para ir a buscar a Ledesma, y después con Bonelli lo mismo, pero él no se equivocaba. Si había un pacecar me iba a tener que tirar ahí, así que arriesgue todo ahí”.