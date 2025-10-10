Histórico: Un partido de la Liga de España se disputará en Estados Unidos

El encuentro de la Liga de España que se jugará en Estados Unidos enfrentará al Villarreal y al Barcelona, el 20 de diciembre.

En una decisión tan histórica como polémica, y repudiada en las redes sociales, La Liga de España confirmó que el partido entre Villarreal y Barcelona de la fecha 17 se jugará en Miami, Estados Unidos.

La medida se da, según lo anunciado por el presidente de la liga Javier Tebas, para dar “un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión”.

Además, el anuncio fue acompañado con una serie de beneficios para los abonados del Villarreal, para que no se pierdan la oportunidad de ver a su equipo de local en un partido semejante.

No hay dudas de que el estadounidense es uno de los mercados más grandes que tiene el fútbol mundial en la actualidad. Con estrellas de la talla del astro argentino Lionel Messi, o otros exjugadores del Barcelona como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, además de la organización del próximo Mundial de 2026, el fútbol español vio con buenos ojos la idea de mudar uno de sus partidos al país norteamericano.

La noticia fue anunciada por los canales de comunicación oficiales del certamen español, informando que el recinto elegido fue el estadio Hard Rock de Miami, Florida, el cual alojará un partido entre el vigente campeón de LaLiga y el Villarreal.

Qué dijo Javier Tebas sobre los motivos del partido en Estados Unidos

Según anunció el presidente del certamen Javier Tebas, el torneo español “representa a millones de aficionados en todo el mundo”, quienes también “merecen la oportunidad de vivir, al menos una vez, la experiencia de verlos en directo”, asegurando además que buscan acercar el fútbol español a esa “afición global sin menoscabar el compromiso con quienes lo disfrutan cada jornada, en los estadios españoles”.

Joan Laporta, máximo mandatario del Barcelona, afirmo estar deseando “volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos” y agradeció a LaLiga por “la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos del club”, debido a que llevan años visitando el país y siempre han “sentido la pasión que despierta el FC Barcelona”.

Siendo el más perjudicado de los tres, al quitarle a sus asociados la posibilidad de ver un encuentro de local en su estadio, el presidente del Villareal, Fernando Roig, comentó que se trata de “una oportunidad histórica para seguir creciendo y tener visibilidad, en un país tan importante como Estados Unidos”.

Además, la medida será acompañada de algunos beneficios para los hinchas del “Submarino Amarillo”, que perdieron la localía, con disponibilidad de viajes gratuitos al partido para todos los abonados del club y, los que decidan no ir a Miami, tendrá un 30% de descuento en el precio de su abono anual.

A pesar de que no es el primer partido español que se disputa lejos de su territorio, con varias de las últimas supercopas organizadas en países árabes, la decisión de mudar un partido del torneo local generó un gran repudio en las redes sociales, de parte de la gran mayoría del público español.