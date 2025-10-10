Humboldt convoca a un gran festival de boxeo de aficionados

Buscando repetir lo realizado en el mes de mayo pasado, este sábado 11 de octubre, desde las 21.30, en las instalaciones del Club Juventud Unida de Humboldt, localidad pujante del departamento Las Colonias, habrá un festival con púgiles aficionados y una cartelera que incluye varios deportistas de la ciudad de Santa Fe.

La jornada boxística con púgiles aficionados dispone 8 peleas, es organizado por la escuela Los Ángeles Blancos de la ciudad de Rafaela, cuenta con el respaldo de la comuna de Humboldt, y la fiscalización de la Asociación de Boxeo de la provincia de Santa Fe. Una buena oportunidad para ver en acción a boxeadores amateurs de toda la región.

En la pelea de fondo está combatiendo el crédito local, que viene en franco ascenso, y se trata de Celene Galindo de Humboldt que peleará con Luz Abratti de la provincia de Córdoba. Por lo que el aliento del público anfitrión para una deportista de la localidad del oeste santafesino es más que importante en una carrera que a todas luces aparece como prometedora.

En su presentación anterior en el mes de mayo pasado, en el mismo escenario, la Nena Cele Galindo venció por abandono a Renata Alarcón de Córdoba. Ahora buscará refrendar esa victoria ante otra dura rival que está haciendo sus primeras armas en el deporte de los guantes. Otro desafío para la gran boxeadora de Humboldt, quien ya tiene varias peleas como aficionada.

El evento en Humboldt tendrá 9 peleas, y contará con la participación de boxeadores de escuelas y academias de Esperanza, Córdoba, Coronda, Rafaela y la ciudad de Santa Fe. De los nueve combates programados por Daniel Blanco de Rafaela, son tres contiendas que tiene como protagonistas a mujeres que buscarán dejar todo arriba del ring. Las entradas anticipadas tienen un valor de 8.000 pesos, y se pueden pedir al 3496416948.

La cartelera de peleas en la localidad de Humboldt es el que se detalla a continuación:

-Agustín Pavón (Esperanza) vs. Rogelio Rodríguez (Santa Fe)

-Milagros Escobar (Santa Fe) vs. Jasmín Britos (Córdoba)

-Tomás Vallejos (Santa Fe) vs. Santiago Gauchat (Esperanza)

-Mateo Vega (Rafaela) vs. Bruno Ramayón (Esperanza)

-Lucas Segovia (Rafaela) vs. Mirco Estivala (Santa Fe)

-Julián Astudillo (Rafaela) vs. Axel Arce (Esperanza)

-Celene Galindo (Humboldt) vs. Luz Abratti (Córdoba)