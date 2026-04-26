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Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico y sigue arriba

Independiente Rivadavia goleó por 5 a 1 a Gimnasia (M) en el Bautista Gargantini, en el clásico correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura

26 de abril 2026 · 17:49hs
Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico y sigue arriba

Independiente Rivadavia goleó por 5 a 1 a Gimnasia y Esgrima en el Bautista Gargantini, en el clásico correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura. Con este triunfazo la Lepra se aseguró el primer puesto de la Zona B (suma 33 unidades y le lleva 4 puntos al escolta River) y así terminó con el invicto de Darío Franco como DT del Mensana

El primer gol del partido lo marcó Blas Armoa a los 27 segundos del partido y a los 18' Sheyko Studer empató para el dueño de casa. A los 5 minutos del complemento Fabrizio Sartori Prieto puso el segundo para el local, a los 24' Álex Arce anotó el tercero, a los 34' Leonard Costa hizo el cuarto y a los 38' Leonel Bucca cerró la cuenta.

Arrancó el partido y se escapó por la derecha Saavedra para el ingreso de Armoa, que puso el 1 a 0 de cabeza. Se estaban acomodando en la cancha y ya ganaba el Lobo.

Luego Villa desbordó por la derecha y se la dio a Matías Fernández, quien estuvo cerca de empatar, aunque Sabatini estuvo cerca de marcar el segundo para los dirigidos por Darío Franco.

Más tarde se cruzaron feo en el mediocampo Studer y Módica y el juez Yael Falcón Pérez les sacaba amarilla a ambos jugadores. Luego, Luciano Gómez exigía una gran respuesta de Rigamonti cuando se despabilaba la Lepra.

Empataba el equipo dirigido por Alfredo Berti con un gran cabezazo del lungo Studer y explotaba la Catedral. El clásico era emocionante, tenso y atractivo. Después de unos primeros minutos donde sufrió el partido, el líder de la Zona B del certamen empezó a marcar una superioridad en el terreno de juego y un centro de Villa que pasó cerca fue el aviso del equipo leproso.

Bajaba el ritmo en el Superclásico cuando se moría el primer tiempo, pero desbordaba por enésima vez por la izquierda el colombiano Villa, Sartori Prieto cabeceaba y Rigamonti la sacó al córner en gran forma. Y en la jugada siguiente Arce estaba cerca de marcar el segundo.

El segundo tiempo de Independiente Rivadavia-Gimnasia y Esgrima

A los 5 minutos del segundo tiempo Sartori se fue solo por el medio, no lo marcó nadie y anotó el segundo para el Azul con un gran zurdazo.

A los 24' la Lepra metió un rápido contragolpe, Sartori habilitó a Villa, el colombiano remató, Rigamonti dio rebote y Arce, el oportunista del gol, señaló el 3 a 1. Finalmente, Costa y Bucca marcaban más goles para el Azul y la Catedral era una fiesta. Goleó la Lepra y festejó su gente.

El resumen de Independiente Rivadavia y Gimnasia (M)

Embed - HISTÓRICA GOLEADA DE LA LEPRA MENDOCINA EN EL CLÁSICO | Ind. Rivadavia 5-1 Gimnasia (M) | RESUMEN

Independiente Rivadavia Gimnasia Apertura
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