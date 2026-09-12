Independiente Rivadavia le ganó a Aldosivi y es el líder absoluto de la anual

Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó 4 a 3 a Aldosivi por la fecha 9 del Torneo Clausura y alcanzó la cima de la tabla anual

Independiente Rivadavia le ganó 4 a 3 a Aldosivi por la novena fecha del Torneo Clausura y alcanzó la cima de la tabla anual. La Lepra se impuso con goles de Álex Arce (2), José Florentín y Gonzalo Ríos. En tanto, los goles del Tiburón que está penúltimo en la tabla anual y en la de promedios fueron de Tomás Fernández, Lucas Castro y Joaquín Pombo.

El primer tiempo arrancó muy movido para ambos equipos. En primer lugar, Maximiliano Sals probó de afuera para el local, y la pelota se abrió por arriba. Pero a los 10 minutos, Arce tiró un centro desde la izquierda y Gonzalo Ríos apareció por el segundo palo, conectó de derecha y marcó el 1 a 0 para Independiente Rivadavia.

Tres minutos más tarde, a los 13, llegaría el empate para Aldosivi. Tras una salida en falso, Bottari perdió la pelota, Nicolás Gaitán habilitó a Tomás Fernández y este definió ante la salida del arquero.

A los 19, José Florentín volvió a poner en ventaja a la Lepra Mendocina. Tras un córner rechazado, Ríos tomó el rebote y Florentín apareció de cabeza en el área chica. Tras una revisión en el VAR por posible offside, finalmente el árbitro Darío Herrera terminó convalidando el tanto.

A los 44 del primer tiempo, el VAR revisó una posible mano en el área por parte de Aldosivi. Luego de algunos minutos, el árbitro dio penal para Independiente Rivadavia. Ya en tiempo cumplido, Alex Arce lo capitalizó y marcó el tercer tanto para su equipo.

Ya en el segundo tiempo, Aldosivi seguiría en búsqueda de la igualdad. Fue a los 14 minutos del complemento que Tomás Fernández elaboró una buena jugada por derecha, tiró el centro y encontró a Lucas Castro, que descontó para la visita.

El gol de Aldosivi no cambió la ecuación del encuentro. Con el 3-2 a favor, Independiente Rivadavia siguió buscando. Y a los 30, Álex Arce marcó un golazo de derecha despué de una asistencia de Matías Fernández. El último tanto lo anotó Joaquín Pombo, a los 47 de la segunda mitad, para el Tiburón.

Con el 4-3 final, Independiente Rivadavia suma 14 puntos en el Grupo B del Torneo Clausura y se ubica en la cuarta posición. En cambio, en la tabla anual, llegó a las 48 unidades y es el líder absoluto. Por debajo de él están Argentinos, con 46, y Vélez con 45.

En tanto, Aldosivi sigue sufriendo en la zona baja. El Tiburón está penúltimo en la tabla anual con 13 puntos, y Estudiantes de Río Cuarto podría alcanzarlo si gana su partido esta fecha, dejándolo en zona de descenso. Pero además, también el equipo marplatense es el penúltimo en promedios.

El resumen de Independiente Rivadavia y Aldosivi