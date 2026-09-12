Juegos Suramericanos 2026: el billar dio el puntapié inicial en la ciudad de Santa Fe

El tradicional Centro Español de la capital provincial es escenario de las jornadas de Carambola y Cinco Quillas, disciplina que debutó como deporte invitado en los Juegos Suramericanos.

La ciudad de Santa Fe dio inicio formal a los Juegos Suramericanos 2026, el evento continental que mantendrá a la provincia en el centro de la escena internacional hasta el próximo 26 de septiembre. La disciplina encargada de abrir el cronograma en la capital fue el billar, deporte que participa por primera vez como invitado en el programa de los Juegos. El histórico Centro Español y Biblioteca Popular de Santa Fe abrió sus puertas para albergar la primera de tres intensas jornadas de competencia en las modalidades de Billar de Carambola y Cinco Quillas, reuniendo a calificados atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

El billar puso en marcha los Juegos Suramericanos en Santa Fe

La elección de la capital santafesina como sede de esta disciplina no es casual: la ciudad y la provincia guardan una profunda tradición billarista que se remonta a hitos como el santafesino Manuel Gómez, primer campeón del mundo de Cinco Quillas. Durante las tres jornadas, el público local y los visitantes pueden disfrutar de un espectáculo de altísima precisión y estrategia en un recinto puesto a punto con estándares internacionales.

En ese marco, la convocatoria presentó un alto nivel organizativo y de acompañamiento del gobierno provincial y municipal, fortaleciendo la imagen institucional de Santa Fe como anfitriona de grandes citas y jerarquizando la vida urbana y cultural del centro santafesino al recibir a delegaciones, dirigentes y apasionados del deporte de todo el continente. Al respecto, el Presidente del Centro Español y Sport Manager del deporte, Héctor Lapissonde, expresó que “estamos muy felices porque esto es la conclusión de mucho tiempo de gestión para que el billar forme parte de algo sumamente importante como son los Juegos Suramericanos”.

“Hoy ya estuvimos tirando los primeros tiros dentro del marco de esta competencia, donde los Juegos son de una relevancia enorme; esto significa mostrar a Santa Fe, a la provincia y a la región al mundo de una manera muy positiva y a su vez, la inserción del billar hace que nuestra actividad cobre una visibilidad muy importante para conseguir nuevos adeptos”, resaltó Lapissonde.

Siguiendo esa línea, brindó detalles sobre la programación de la disciplina: “Arrancamos con Carambolas en mujeres y Cinco Quillas en caballeros, extendiéndose todo el día, y mañana continuaremos con la Carambola masculina hasta la entrega de medallas. Van a ser jornadas hermosas para que la gente se acerque a conocer este deporte".

Santa Fe con protagonistas internacionales

En el plano deportivo, la cita cuenta con la destacada presencia del tricampeón mundial y actual campeón argentino de Cinco Quillas, Gustavo Torregiani, quien representa al país en el torneo. El histórico deportista calificó como “un orgullo formar parte de este hito que significa la llegada del billar a los Juegos. Hoy vivimos una realidad y, como pionero de esto, me alegra enormemente estar acá; las expectativas son las mejores y aspiramos a poder jugar bien y llevarnos la medalla dorada”.

En ese sentido, el billarista de Leones (Córdoba), recalcó la rica historia de la disciplina en la provincia y el trato agradable del ciudadano santafesino: “Hay que recordar que el primer campeón del mundo de Cinco Quillas fue justamente santafesino, Manuel Gómez, hace muchísimos años. La gente del club la conozco de siempre, son muy apasionados del billar y la provincia tiene muchísimas salas y jugadores. Hoy me toca representar a nuestro país y espero hacerlo en nombre de todos los billaristas argentinos que quisieran estar en este lugar”.

Por su parte, las delegaciones internacionales remarcaron la calidez de la ciudad y el nivel del escenario de juego. La representante de la selección de Chile en Billar a tres bandas, Priscila Ferrada, expresó: "Mi expectativa es dar lo mejor siempre, aunque no es una modalidad que manejo mucho, estoy con la convicción de hacerlo lo mejor posible”.

“Me nació la idea de profesionalizarme y aprender a tres bandas porque es algo mucho más geométrico, exacto y de verdad un deporte muy bonito. Es rico volver a esta zona porque justamente mi primer Panamericano fue en Rosario hace 20 años atrás. Tiene unos sentimientos encontrados volver a este lado del país y el santafesino te recibe de una manera muy cálida y especial", relató la deportista chilena.

En la misma línea, el competidor uruguayo de la ciudad de Montevideo, Miguel Guillé, valoró la oportunidad histórica de integrar la delegación de su país en esta primera experiencia continental de la disciplina: "Lo tomo con muchísima alegría, es mi primer ODESUR y el billar está como invitado, por lo tanto es importante nuestra participación. El nivel es muy alto y difícil porque vienen jugadores mundialistas de Colombia, Perú y Venezuela. Es la primera vez que vengo a Santa Fe y me gustó mucho la ciudad, la gente es muy amable y muy dada, el club es precioso y las mesas están muy bien".