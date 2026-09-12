Juegos Suramericanos: Comienzan las aguas abiertas en Santa Fe

Los deportes acuáticos serán de los primeros que ingresarán en competencia en la ciudad de Santa Fe. En el lago del Parque del Sur será el turno de las aguas abiertas con presencia santafesina.

Candela Giordanino de Unión competirá en la prueba de aguas abiertas en el lago del Parque del Sur.

Tras la positiva experiencia con el Mundial Junior ahora llega el turno de las aguas abiertas pero en el marco de los XIII° Juegos Suramericanos que se desarrollan en la provincia de Santa Fe. El evento organizado por la Organización Deportiva Sudamericana regresa a la Argentina tras 20 años, ya que había sido anteriormente sede la ciudad de Mar del Plata. El primer deporte acuático en entregar medallas durante estos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 serán las aguas abiertas, y Argentina contará con 4 representantes.

El lugar elegido es el lago del Parque del Sur de la capital provincial, que tendrá la supervisión de la Confederación Sudamericana de Deportes Acuáticos con el respaldo y la asistencia logística de la Confederación Argentina y la Federación Santafesina de Natación, que ha tenido un 2026 ampliamente movido, ya que se viene de ser sede del Mundial Juvenil. Como en dicha competencia de World Aquatics, el Club Náutico El Quillá brindará sus instalaciones para poder recibir a los nadadores y sus entrenadores.

Un escenario tradicional con historia en aguas abiertas

Tras el Mundial Juvenil, el lago del Parque del Sur volverá a recibir a los mejores nadadores de la región durante los Juegos Suramericanos. Los deportistas deberán completar seis vueltas a un circuito de 1.666 metros u ocho a otro de 1.250 metros. La prueba tendrá, además, un valor especial dentro del calendario de los Juegos: los dos nadadores mejor clasificados de cada rama obtendrán plazas para sus respectivos Comités Olímpicos Nacionales en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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La elección del lago del Parque del Sur permite llevar las aguas abiertas a uno de los espacios más tradicionales de la ciudad de Santa Fe y acercar la disciplina al público. El circuito fue dispuesto para que buena parte de la competencia pueda seguirse desde las tribunas naturales del parque, en una combinación de espectáculo deportivo y paisaje.

El domingo 13 de septiembre a partir de las 9 se pondrá en marcha con la competencia de los 10 kilómetros masculino, y seguidamente será el turno femenino. Candela Giordanino (Unión de Santa Fe) y Romina Imwinkelried (Libertad de San Jerónimo Norte) irán por la rama femenina, mientras que Ivo Cassini (Kimberley) y Joaquín Moreno (Asociación Cordobesa de Volantes) irán por la masculina.

La hija de Celeste Puñet será una de las dos nadadoras argentinas que representarán a la provincia de Santa Fe. Candela, además viene de un linaje con historia en el deporte, también es santafesina, por lo que será local por partida doble. "Representar a Argentina, acá en Santa Fe, en mi casa, significa un gran orgullo y una gran responsabilidad. Espero poder dejar al país lo más arriba posible, disfrutar del torneo, y que todos puedan venir a alentar a la selección nacional" afirmó la talentosa nadadora que es entrenada por el profesor Adrián Tur y Diego Garbarino.

Romina Imwinkelried de Libertad de San Jerónimo Norte también forma parte de la selección Argentina.

La nómina de participantes varones es el siguiente: Joaquín Moreno (Argentina), David Farinango (Ecuador), Diego Vera (Venezuela), Daniel Quaas (Chile), Benjamín Insfrán (Paraguay), Joaquín Estigarribia (Paraguay), Matheus De Freitas (Brasil), Matías Romero (Bolivia), Santiago Castedo (Bolivia), Víctor Rodrigues (Brasil), Ronaldo Zambrano (Venezuela), Rodrigo Ruiz (Perú), Piero Canduelas (Perú) e Ivo Cassini (Argentina).

Las competidoras en la rama femenina son: Danna Martínez (Ecuador), Ana Cunha (Brasil), Carolina Quiroga (Bolivia), Pilar Cañedo (Uruguay), Romina Imwinkelried (Argentina, 3); Fiorella Rodríguez (Perú), Paola Pérez (Venezuela), Loreley Daleney (Bolivia), Celeste Contreras (Perú), Cielo Peralta (Paraguay), Eloisa Godoy (Chile), Cecilia Piraino (Paraguay), Victoria Abad (Ecuador), Daniela Suárez (Venezuela) y Candela Giordanino (Santa Fe, Argentina, 2).