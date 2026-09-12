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Ciudad Bolívar empató con Central Norte y no pudo acercarse a Colón

En la continuidad de la fecha 29 de la Primera Nacional, Ciudad Bolivar igualó 0-0 con Central Norte y dejó pasar la chance de ponerse a tiro de Colón

12 de septiembre 2026 · 18:27hs
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Ciudad Bolívar empató con Central Norte y no pudo acercarse a Colón

@ClubCdBolivarOF

El sábado en la Primera Nacional dejó un resultado que Colón puede mirar con buenos ojos. Ciudad Bolívar no pudo aprovechar su partido como local y terminó igualando 0-0 frente a Central Norte, por la fecha 29 de la zona A.

El empate frenó las aspiraciones de Ciudad Bolívar de seguir recortando diferencias y, en consecuencia, le permitió al Sabalero mantener abierto el panorama en la pelea por uno de los lugares de privilegio.

Para Colón, que atraviesa el tramo decisivo del campeonato, cada resultado de los equipos que tiene por delante o alrededor empieza a tomar una importancia especial. En este caso, el reparto de puntos representa una oportunidad para que el Rojinegro pueda volver a meterse de lleno en la discusión por el tercer puesto, posición que toma especial valor pensando en los playoffs.

Claro que el escenario todavía está lejos de definirse. La fecha 29 recién comenzó a transitar su segunda mitad y el grueso de los partidos se disputará este domingo, por lo que la tabla todavía tendrá varios movimientos.

Mientras tanto, Colón deberá hacer su parte. El Sabalero visitará a Godoy Cruz desde las 18, en Mendoza, sabiendo que necesita una victoria no solo para recuperar terreno después de dos derrotas consecutivas, sino también para aprovechar los resultados que puedan jugar a su favor.

Así está la tabla de la Primera Nacional

Ciudad Bolívar Rosario Central Primera Nacional
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