El Fútbol Femenino de Unión cayó 3 a 0 ante San Luis en la Tatenguita

Las chicas del fútbol femenino de Unión cayeron 3-0 ante San Luis en la Tatenguita, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

Unión no pudo recuperarse y volvió a sufrir una derrota en el Campeonato Femenino. Las Tatengas cayeron 3-0 ante San Luis en la Tatenguita, por una nueva fecha del Torneo Clausura 2026. Meli Salinas convirtió dos goles, mientras que Victoria Vázquez marcó el restante. El equipo dirigido por Paulo Poccia venía de perder 3-1 ante SAT.

Otra caída para las Tatengas

El conjunto santafesino no logró hacerse fuerte como local y terminó perdiendo por 3-0 frente a San Luis. Meli Salinas fue la gran protagonista del encuentro al marcar dos de los tres tantos de la visita, mientras que Victoria Vázquez se encargó de completar el resultado.

Las dirigidas por Paulo Poccia llegaban a este compromiso con la necesidad de recuperarse luego de la derrota sufrida ante SAT. En aquella oportunidad, Unión había caído 3-1 por el Campeonato Femenino y buscaba volver a sumar para dejar atrás ese resultado.

Sin embargo, las Tatengas volvieron a quedarse con las manos vacías. San Luis aprovechó sus oportunidades y consiguió sacar diferencias para quedarse con una victoria importante en la Tatenguita.

El equipo de Poccia deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en los próximos compromisos. El Torneo Clausura 2026 continúa y Unión tendrá el desafío de recuperar confianza, corregir errores y volver a sumar en las próximas fechas.