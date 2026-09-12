Estudiantes venció agónicamente a Platense y quedó cerca de los playoffs

Estudiantes le ganó en La Plata por 2 a 1 a Platense por la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura

Estudiantes le ganó 2 a 1 a Platense por la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura . El Pincha jugó con un equipo alternativo pensando en la revancha contra Corinthians en la Copa Libertadores; y lo propio hizo el Calamar pensando en la vuelta contra Fluminense. Los goles los hicieron Adolfo Gaich y Guido Carrillo, para el Pincha; y Guido Mainero para la visita.

El resultado para el conjunto de La Plata es casi milagroso porque, en la previa, tenía aspiraciones de alcanzar los puestos de playoffs en el Torneo Clausura. Con el empate, resultado que imperó hasta los 46 del segundo tiempo Estudiantes quedaba lejos de Independiente, el último en entrar a los playoffs (con un partido menos).

Ahora, con el 2 a 1 contra Platense, Estudiantes suma 10 unidades, el Calamar 9 e Independiente de Avellaneda tiene 13. Si bien el conjunto del Cacique Medina no pudo meterse ahora en la pelea, queda mejor acomodado para la próxima fecha.

Por parte de Platense, los de Martín Palermo ya planifican lo que será la vuelta contra Fluminense por Copa Libertadores, en Vicente López. En la ida, perdieron 2 a 0 en Brasil y trabajarán en ese partido con el baldazo de agua fría de lo que significó la derrota agónica en La Plata.

El primer gol del partido llegó a los 19 minutos del primer tiempo. Tras una buena jugada desde la derecha, Edwin Cetré metió un centro preciso que Adolfo Gaich llegó a puntear y enviar al fondo de la red. Tras el chequeo en el VAR por presunto offside, el árbitro convalidó y Estudiantes se puso 1 a 0 arriba.

A los pocos minutos, precisamente a los 24, llegaría el empate para la visita. Togni escaló por izquierda, centró con su zurda y, tras la pifia de cabeza de Amarfil, apareció Guido Mainero por el segundo palo para vencer a Iacovich.

Durante lo que restó del partido, el local intentó un poco más a sabiendas de la complicada situación en la que quedaba si no podía sumar de a tres. Es por eso que Medina fue arriesgando jugadores importantes desde el banco tale como Joaquín Correa, Tobio Burgos y Guido Carrillo.

En un duelo muy disputado hasta el final, precisamente a los 47 minutos aparecería Guido Carrillo para salvar al Pincha. Tras un centro para Eric Meza, la pelota quedó boyando y el delantero apareció con un derechazo letal, por bajo, para ganar el partido de manera agónica.

Ahora, ambos equipos pensarán en la Libertadores. El Pincha jugará la revancha contra Corinthians en Brasil el próximo miércoles 16 a las 21:30, tras el empate 1 a 1 en la ida.

Por su parte, el Platense de Palermo recibirá a Fluminense el martes a las 19:00, en Vicente López. El equipo argentino debe remontar el 2 a 0 sufrido en la ida.

El resumen de Estudiantes y Platense