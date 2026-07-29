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Instituto recibe a Platense con la obligación de ganar en Alta Córdoba

La Gloria y el Calamar se medirán este miércoles desde las 21.30 por la segunda fecha del Torneo Clausura. Ambos buscan su primer triunfo del semestre tras un arranque sin victorias.

Ovación

Por Ovación

29 de julio 2026 · 08:33hs
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Instituto recibe a Platense con la obligación de ganar en Alta Córdoba

Instituto y Platense abrirán este miércoles un duelo de necesitados en el Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, donde desde las 21.30 intentarán sumar de a tres por primera vez en el Torneo Clausura 2026. El encuentro contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. La transmisión será de TNT Sports Premium.

Instituto quiere recuperarse tras el traspié en Liniers

El conjunto cordobés no tuvo el estreno esperado en el campeonato. En la primera jornada cayó 1-0 frente a Vélez como visitante, en un encuentro que se resolvió con el gol de Manuel Lanzini sobre el cierre de la primera etapa.

Después de haber quedado fuera de los playoffs en el Torneo Apertura, el equipo dirigido por Diego Flores afronta este semestre con el objetivo de meterse entre los ocho mejores de su zona. Por eso, hacerse fuerte como local aparece como una necesidad desde las primeras fechas.

Platense llega entonado tras rescatar un empate ante Unión

Del otro lado estará un Platense que dejó una buena imagen en el debut, aunque no pudo quedarse con la victoria. El Calamar igualó 2-2 frente a Unión en Vicente López, en un partido cambiante y con emociones hasta el final.

El equipo de Sebastián Zunino comenzó en ventaja gracias a un gol en contra de Tomás Fagioli, pero el Tatengue reaccionó en el complemento y dio vuelta el marcador con los tantos de Juan Pablo Ludueña y Cristian Tarragona, de penal. Cuando parecía que los tres puntos quedaban para los santafesinos, Bautista Merlini apareció a los 42 minutos del segundo tiempo para decretar el empate definitivo.

Con el desafío de comenzar a sumar victorias en el torneo local y con la mirada puesta también en los octavos de final de la Copa Libertadores, Platense buscará dar el golpe en Córdoba frente a un Instituto que necesita hacerse fuerte ante su gente.

Probables formaciones -

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna, Matías Tissera, Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Guido Mainero, Iván Gómez, Martín Barrios, Juan Carlos Gauto, Nicolás Retamar; Leonardo Heredia. DT: Sebastián Zunino.

Hora: 21.30.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Monumental Presidente Perón.

TV: TNT Sports Premium.

Instituto Platense Córdoba
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